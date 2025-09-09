Antalya'daki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Rüşvet sorusuna tuhaf cevap: Ödememişse canı sağolsun
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Fazlı Ateş (52), savcılıktaki ifadesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılıp, tutuklanan İlker Arslan'a 'borç' adı altında 250 bin, 'gümrükleme hizmet bedeli' olarak 997 bin, 'kızına daire parası' olarak 1 milyon 500 bin olmak üzere, gönderdiği toplam 2 milyon 747 bin liranın rüşvet olup olmadığına ilişkin soruya, Bu para transferleri rüşvet ya da herhangi bir amaçla değildir. Parayı geri alıp almadığımı hatırlamıyorum. Elden ödemiş olabilir. Ödememiş ise de canı sağ olsun, yakın dostumdur karşılığını verdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında rüşvete aracılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan iş insanı Fazlı Ateş'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde eğitim hayatını Niğde'de tamamladığını, 1992 yılında çalışmak için Ankara'ya gittiğini aktaran Ateş, Ankara'da 1-2 yıl kadar boş gezdim, sonrasında 2 sene konfeksiyon işinde çalıştım. 1994 yılında tanıştığım C.H. isimli arkadaşımla şirket kurup peyzaj işleri yapmaya başladık. 2019-2020 yılına kadar bu şekilde devam ettik, sonrasında ortaklığı sonlandırdık. Kendi firmamı kurmak için öncesinde aldığım ihalelerden dolayı geldiğim Antalya'yı tercih ettim. Hiç evlenmedim. 4 kardeşiz. Babam emeklidir dedi.
5-6 kez Antalya Büyükşehir Belediyesi ihalesine doğrudan temin ile girip kazandığını kaydeden Ateş, İlk aldığım ihale Kemer Belediyesi çatı onarım işidir. Şirketim yeni olduğu için ve maddi olarak güçlü olmadığım için belediyenin açık ihalelerine girmezdim. Doğrudan temin olan daha küçük bütçeli ihalelere girerdim. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden veya iştiraklerinden ihale alan herhangi bir şirketşahsın ihaleyi almasına ya da ihale ilgili bir sorununun çözümüne yönelik aracılık etmedim diye konuştu.
'BENİ ATEŞİN İÇİNE ATMAK İSTEMİŞ'
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan iş insanı B.Ç.'nin, 'Fazlı Ateş; Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek ile samimi olduğunu, ödemelerde sıkıntı yaşamamamız için temas kurabileceğini söyledi' şeklindeki ifadesi hatırlatılan Fazlı Ateş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ile şahıslar arasında aracılık yapıp yapmadığına ilişkin soruya, şu karşılığı verdi
"2019'DA GÖKHAN BÖCEK TANIŞTIRDI"
2019 yılında Gökhan Böcek ile İstanbul'da bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Gökhan Böcek'ten rica etmiştim babası ile tanıştırmasını. Öncesinde belediyeden iş almıştım, yeni dönemde Muhittin Böcek başkan olunca onunla da tanışmak istedim. Başkan ile toplamda 4-5 kez görüşmüşümdür. B.Ç. neden bu şekilde ifade verdi bilmiyorum ama beni ateşin içine atmak istemiş. Bu ifade iftiradır, asılsızdır.