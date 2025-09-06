Avrupa Komisyonu vize kararını uygulamaya başladı: Tek tek kapıları açıyorlar

CASCADE SİSTEMİ NEDİR?

Avrupa Komisyonu, 15 Temmuz'da aldığı kararla Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşları için "kademeli vize" olarak adlandırılan Cascade Kuralı'nı uygulayacağını açıklamıştı. Cascade Kuralı, Schengen bölgesine düzenli seyahat eden ve vize kurallarına uyum gösterenlerin, daha uzun süreli ve çok girişli vize almalarını sağlayan bir sistem. Buna göre, Schengen vizesine ilk başvuran kişilere genellikle kısa süreli ya da tek girişli vize veriliyor. Vizeyi yasalara uygun şekilde kullanan başvuru sahipleri, sonraki başvurularında daha uzun ve çok girişli vizeler alabiliyor. "Kademeli vize' sistemine göre, önceki üç yıl içinde iki kez Schengen vizesi alıp bunları usulüne uygun şekilde kullanmaları hâlinde, Türk vatandaşlarına bir yıl süreyle geçerli çok girişli Schengen vizesi verilebiliyor. Bir yıllık vizenin ardından, önceki vizenin yasal olarak kullanılmış olması ve pasaportun kalan geçerlilik süresinin yeterli olması hâlinde, üç yıllık ve ardından beş yıllık vize sağlanabiliyor.