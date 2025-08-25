Ayran detayı her şeyi değiştirdi! Fatih'teki 2 Hollandalı turistin sır ölümünde flaş gelişme!

İstanbul'da tatil yapan Hollandalı bir aile, korkunç bir olayla sarsıldı. Fatih'teki otellerinde kalan 57 yaşındaki baba Rashid Mohammed Ajoeb ile oğulları 17 yaşındaki Mohammed Jamil Yusuf ve 15 yaşındaki Mohammed Yazdani, iddialara göre Taksim'de yedikleri yemeğin ardından fenalaştı. Sabah saatlerinde odalarında hareketsiz bulunan iki çocuk yaşamını yitirirken, baba hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Ayran detayı her şeyi değiştirdi! Fatih’teki 2 Hollandalı turistin sır ölümünde flaş gelişme!
Yunus Emre KAVAK

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 12.00 sıralarında Beyazıt Hamam Sokak'taki otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tatil için Hollanda'dan gelen Rashid Mohammed Ajoeb, oğulları Mohammed Jamil Yusuf ve Mohammed Yazdani ile dün Taksim'de gezip yemek yedi.

Ayran detayı her şeyi değiştirdi! Fatih’teki 2 Hollandalı turistin sır ölümünde flaş gelişme!

İÇERİ GİREN GÖREVLİLER KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Daha sonra otele dönen aile uyudu. Sabah saatlerinde odadan sesler geldiğini duyan otel görevlileri içeri girdiklerinde iki çocuğu yerde hareketsiz, babayı ise fenalaşmış halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Fenalaşan baba ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayran detayı her şeyi değiştirdi! Fatih’teki 2 Hollandalı turistin sır ölümünde flaş gelişme!

YEMEK YEDİKTEN HEMEN SONRA...

Baba Rashid Mohammed Ajoeb'in sağlık görevlilerine, çocuklarıyla birlikte Taksim'de yemek yedikten sonra otele döndüklerini ve bir süre sonra rahatsızlandıklarını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ayran detayı her şeyi değiştirdi! Fatih’teki 2 Hollandalı turistin sır ölümünde flaş gelişme!

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerde ailenin bir süre önce yemek yediği tespit edilen mekan araştırıldı. İki çocuğun ölüm nedeni henüz netleşmese de olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Ayran detayı her şeyi değiştirdi! Fatih’teki 2 Hollandalı turistin sır ölümünde flaş gelişme!

Polis ailenin yemek yediği mekanın işletmecisi B.K., E.K. ve A.K. İle buradan sonra gidip ayran içtikleri yerin işletmecisi T.M.Ç. Gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemlerinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Mekanlardan alınan örnekler de incelemeye gönderildi.