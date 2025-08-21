Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! 20 ilde eş zamanlı operasyon: 55 şüpheli yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "20 il merkezli “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 55 şüpheliyi yakaladık, 23’ü tutuklandı" açıklamasını yaptı.
