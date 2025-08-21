Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 il merkezli operasyonda 55 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 il merkezli "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik operasyonda 55 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Aydın, Bitlis, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Nevşehir, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 'araç kiralama/kapora bedeli ve ev eşyası' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi ve bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."
Operasyon sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin, biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
00:36
Tuzla’daki semt pazarında döner bıçaklı kavga 20.08.2025 | 22:49
05:42
Bakan Vedat Işıkhan'dan memur zammı açıklaması | Video 20.08.2025 | 12:45
05:09
İBB’nin bisiklet mezarlığı böyle görüntülendi | Video 20.08.2025 | 10:38
01:14
KIZILELMA’nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi | Video 20.08.2025 | 08:52
00:34
01:11
Roketsan'ın TRLG-122 füzesi ilk kez hafif bir araçtan fırlatıldı 19.08.2025 | 22:11
04:28
Bakan Güler, Japon mevkidaşı Nakatani ile bir araya geldi | Video 19.08.2025 | 16:38
05:13
Başkan Çerçioğlu: "Herkese eşit ve adil davrandım" | Video 19.08.2025 | 16:29
06:39
05:25
00:56
01:57
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı | Video 19.08.2025 | 14:58
13:33
01:52
TBMM önünde beyaz Toros provokasyonu! Gözaltına alındı | Video 19.08.2025 | 12:44
04:15
05:58
00:57
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi | Video 19.08.2025 | 08:29
26:25
Beyaz Saray’da ‘barış’ görüşmesi! Trump-Zelenski zirvesi sona erdi 18.08.2025 | 23:49
00:30
Hakan Çakır cinayeti zanlılarıyla ilgili şoke eden görüntüler! 18.08.2025 | 22:43