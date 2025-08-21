Video Haber Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 il merkezli operasyonda 55 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı | Video
Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 il merkezli operasyonda 55 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı | Video

Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 il merkezli operasyonda 55 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı | Video

21.08.2025 | 08:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 il merkezli "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik operasyonda 55 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20 il merkezli 'Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 55 şüpheliyi yakaladık, 23'ü tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Aydın, Bitlis, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Nevşehir, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 'araç kiralama/kapora bedeli ve ev eşyası' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi ve bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."

Operasyon sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin, biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 il merkezli operasyonda 55 kişi yakalandı, 23’ü tutuklandı | Video 00:56
Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 il merkezli operasyonda 55 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı | Video 21.08.2025 | 08:41
Tuzla’daki semt pazarında döner bıçaklı kavga 00:36
Tuzla’daki semt pazarında döner bıçaklı kavga 20.08.2025 | 22:49
Bakan Vedat Işıkhan’dan memur zammı açıklaması | Video 05:42
Bakan Vedat Işıkhan'dan memur zammı açıklaması | Video 20.08.2025 | 12:45
İBB’nin bisiklet mezarlığı böyle görüntülendi | Video 05:09
İBB’nin bisiklet mezarlığı böyle görüntülendi | Video 20.08.2025 | 10:38
KIZILELMA’nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi | Video 01:14
KIZILELMA’nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi | Video 20.08.2025 | 08:52
21 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı | Video 00:34
21 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı | Video 20.08.2025 | 08:22
Roketsan’ın TRLG-122 füzesi ilk kez hafif bir araçtan fırlatıldı 01:11
Roketsan'ın TRLG-122 füzesi ilk kez hafif bir araçtan fırlatıldı 19.08.2025 | 22:11
Bakan Güler, Japon mevkidaşı Nakatani ile bir araya geldi | Video 04:28
Bakan Güler, Japon mevkidaşı Nakatani ile bir araya geldi | Video 19.08.2025 | 16:38
Başkan Çerçioğlu: Herkese eşit ve adil davrandım | Video 05:13
Başkan Çerçioğlu: "Herkese eşit ve adil davrandım" | Video 19.08.2025 | 16:29
Terörsüz Türkiye yolunda yeni toplantı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Pazarlık olmadı, olmayacak | Video 06:39
Terörsüz Türkiye yolunda yeni toplantı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Pazarlık olmadı, olmayacak" | Video 19.08.2025 | 16:23
Konut kredisi faizleri düşüyor! Bu düşüş konut alımına nasıl yansıyacak? | Video 05:25
Konut kredisi faizleri düşüyor! Bu düşüş konut alımına nasıl yansıyacak? | Video 19.08.2025 | 15:35
Bakan Yerlikaya: 7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham madde ele geçirdik | Video 00:56
Bakan Yerlikaya: "7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham madde ele geçirdik" | Video 19.08.2025 | 15:27
Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı | Video 01:57
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı | Video 19.08.2025 | 14:58
Bakan Uraloğlu: Fiber optik altyapımızı karayolu ağlarımızda 20 bin kilometreye çıkaracağız | Video 13:33
Bakan Uraloğlu: "Fiber optik altyapımızı karayolu ağlarımızda 20 bin kilometreye çıkaracağız" | Video 19.08.2025 | 13:51
TBMM önünde beyaz Toros provokasyonu! Gözaltına alındı | Video 01:52
TBMM önünde beyaz Toros provokasyonu! Gözaltına alındı | Video 19.08.2025 | 12:44
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş için ceza indirimleri kaldırılacak mı? | Video 04:15
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş için ceza indirimleri kaldırılacak mı? | Video 19.08.2025 | 12:14
Ticaret Bakanı Bolat: Yıl sonunda ihracatta 390 milyar doları aşacağız | Video 05:58
Ticaret Bakanı Bolat: "Yıl sonunda ihracatta 390 milyar doları aşacağız" | Video 19.08.2025 | 10:09
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi | Video 00:57
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi | Video 19.08.2025 | 08:29
Beyaz Saray’da ‘barış’ görüşmesi! Trump-Zelenski zirvesi sona erdi 26:25
Beyaz Saray’da ‘barış’ görüşmesi! Trump-Zelenski zirvesi sona erdi 18.08.2025 | 23:49
Hakan Çakır cinayeti zanlılarıyla ilgili şoke eden görüntüler! 00:30
Hakan Çakır cinayeti zanlılarıyla ilgili şoke eden görüntüler! 18.08.2025 | 22:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY