Bakırköy’de genç kadın eski sevgilisinin kapısına dayandı! Tüm apartman onu dinledi: O anlar kamerada

İlk olay, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 17.15 sıralarında Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Candaş D. yaklaşık 4 yıl önce Ebru Ş. ile ilişki yaşamaya başladı. Candaş D., iddiaya göre kadının akli dengesinin yerinde olmadığını öğrenince ilişkisini 8 ay sonra bitirdi. Bu durumu hazmedemeyen kadın, aylarca dairenin önüne gelerek eski sevgilisini taciz edip olay çıkardı.

DAİRENİN KAPISINA TEKME VE YUMRUK ATTI

Zaman zaman kapının önünde oturan, dairenin kapısına tekme ve yumruklarla saldıran kadın bina sakinleriyle de tartıştı. Apartman sakinlerinin 'Hanımefendi burada oturanları rahatsız etmeye hakkınız yok' sözlerine 'Onun da bunu bana yapmaya hakkı yok. Ben uzun süre bu evde yaşadım kimseyi rahatsız etmedim' cümleleriyle karşılık veren kadın dairenin kapısının önünde yattı. Eski sevgilisinden cep telefonunu ve eşyalarını isteyen kadın Candaş T.'ye ulaşamayınca kapının önünde küfürler yağdırdı. 'Aç şu kapıyı' diyerek ağlayan Ebru Ş., bina sakinleri tarafından zaman zaman sakinleştirilmeye de çalışıldı.