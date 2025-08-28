Belaruslu başkan İstanbul’da kayboldu! Rus yüzücüden sonra yeni gizemli vaka!

Bu haberin ardından ise İstanbul'da bir gizemli olay daha yaşandı. İddialara göre; Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau, 21 Ağustos Perşembe günü kişisel işleri için İstanbul'a uçtuktan sonra sırra kadem bastı.