Belaruslu başkan İstanbul’da kayboldu! Rus yüzücüden sonra yeni gizemli vaka!
Rus yüzücüden sonra Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau da İstanbul’da sırra kadem bastı. İş yerinden izin alan Kotau’nun, en son eşine mesaj attığı öğrenildi. İşte detaylar
İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta yapılan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov' hala ulaşılamadı.
Bu haberin ardından ise İstanbul'da bir gizemli olay daha yaşandı. İddialara göre; Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau, 21 Ağustos Perşembe günü kişisel işleri için İstanbul'a uçtuktan sonra sırra kadem bastı.
İstanbul'a indikten sonra eşine mesaj atan Kotau'dan bir daha haber alınamadı. Kotau'nun ailesinin ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Öte yandan Kotau'nun işinden izin aldığı ancak Türkiye'ye seyahat edeceğinden bahsetmediği öğrenildi.