Belaruslu başkan İstanbul’da kaybolmuştu: Nereye gittiği ortaya çıktı!
Rus yüzücüden sonra Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau da İstanbul’da sırra kadem bastı. İş yerinden izin alan Kotau’nun, en son eşine mesaj attığı öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre ise; İstanbul'a gelen Kotau'nun, aynı gün uçakla Trabzon'a giderek buradan yurt dışına çıktığı ve daha sonra da kendisine ulaşılamadığı öğrenildi. İşte detaylar
İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta yapılan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov' hala ulaşılamadı.
Bu haberin ardından ise İstanbul'da bir gizemli olay daha yaşandı. İddialara göre; Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau, 21 Ağustos Perşembe günü kişisel işleri için İstanbul'a uçtuktan sonra sırra kadem bastı.
İstanbul'a indikten sonra eşine mesaj atan Kotau'dan bir daha haber alınamadı. Kotau'nun ailesinin ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Öte yandan Kotau'nun işinden izin aldığı ancak Türkiye'ye seyahat edeceğinden bahsetmediği öğrenildi.