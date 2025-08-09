Berat Albayrak’ın tarihi hamleleri ile enerjide tam bağımsız Türkiye: Abdülhamid Han, 3 yılda 9 kuyuda sondaj yaptı!
Türkiye hem savunma hem de enerji alanında bağımsızlık hedefini ilerletti. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde şekillenen stratejik adımlarla Türkiye, enerjide vites yükseltti. Berat Albayrak'ın öncülüğünde, sondaj gemilerinin hızla Türkiye'ye kazandırılması sağlandı ve bu gemiler aktif arama çalışmalarına geçildi. Türkiye’nin enerji filosuna kattığı 7'nci nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, görevde 3. yılını bitirdi. Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfeden gemi, bugüne kadar Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 9 kuyuda sontaj yapan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi tarihe geçti.
ürkiye enerji alanında bağımsızlık hamleleri ile fark yarattı. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde şekillenen stratejik adımlar ile dünya devi ülkeleri geride bırakan Türkiye, dünyada 4. sıraya yükselmeyi başardı.
Berat Albayrak'ın öncülüğünde, sondaj gemilerinin hızla Türkiye'ye kazandırılması sağlandı ve bu gemiler aktif arama çalışmalarına başlandı. İlk önemli adım olarak, 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alındı. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye, enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir dönüm noktasına imza attı.
İşte Türkiye'nin bağımsızlık ateşinin hikayesi: Her şey Berat Albayrak'ın o tarihi konuşmasıyla başladı! | Video
2022 YILINDA ENVANTERE GİRDİ… 3 BİN 650 METRE SU DERİNLİĞİNDE ÇALIŞABİLİYOR!
Türkiye Petrolleri (TPAO) tarafından 2022 yılında milli enerji filosuna dahil ettiği Abdülhamid Han Sondaj Gemisi de gerçekleştirdiği çalışmalar ile göğsümüzü kabarttı. 7'nci nesil derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alan Abdülhamid Han, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabilme kapasitesine ve 12 bin 120 metre maksimum sondaj derinliğine sahip.