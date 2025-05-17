Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Berat Albayrak'ın cesur adımları yeni bir dönem başlattı: Enerjide prangalar böyle kırıldı! İşte keşiflerin hikayesi
Giriş Tarihi: 17.05.2025 15:50 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 16:15

Berat Albayrak'ın cesur adımları yeni bir dönem başlattı: Enerjide prangalar böyle kırıldı! İşte keşiflerin hikayesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yapıldığını açıkladı. Türkiye, enerjide bağımsızlık hamlelerini tek tek hayata geçirirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Berat Albayrak'ın sondaj gemilerini ülkeye kazandıran cesur adımları ve çizdiği vizyon da tekrar gündeme geldi. Peki enerjide 'atılamaz' denilen adımlar nasıl atıldı? Dengeleri değiştiren keşiflere nasıl gelindi? İşte mücadele ve azim dolu o hikaye!

Berat Albayrak’ın cesur adımları yeni bir dönem başlattı: Enerjide prangalar böyle kırıldı! İşte keşiflerin hikayesi

Türkiye'nin tarihi enerji yolculuğu tüm yaptırım tehditlerine rağmen yerli bir sondaj filosunun kurulmasıyla başladı. Projenin ilk adımları o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde atıldı. Türkiye, tarihi hamleleriyle enerjide üst lige çıkarak tek tek doğalgaz keşifleri yaptı.

Berat Albayrak’ın cesur adımları yeni bir dönem başlattı: Enerjide prangalar böyle kırıldı! İşte keşiflerin hikayesi

AHaber canlı yayınına katılan enerji uzmanı Altuğ Karataş, son keşifle birlikte Türkiye'nin doğalgaz adımlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu:

"TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKASI ÇOK ÖNEMLİ"

Milli-enerji ve maden politikamız çerçevesinde Türkiye dünyanın en büyük 5 filosundan birini kurduk. Her zaman aramalara devam edileceği belirtildi. Türkiye, şu anda Filyos'un 180 km kuzeyinde yani Bulgaristan sınırına çok yakın bölgede bir 75 milyar metreküp daha bulduk. Neredeyse 800 milyar metreküpe yaklaştık. Türkiye, teknik analizlerini yapıyor, sondajlarını yapıyor kesinleştikten sonra bu açıklamaları yapıyor. Türkiye aramaya devam edecektir, 1 trilyon metreküp analizleri yapılıyor. Yeni kapasiteler Türkiye'nin enerji bağımsızlığında bize ne kadar önemli yol katedeceğiyle ilgili yeni ipuçları veriyor. Dünyada enerji krizi çıksa bile kendi evlerimizde herhangi bir dünya ülkesinden doğalgaz almasak da 25-30 yıl bize yetecek doğalgazımız vardı bunun üzerine yüzde 10 kapasite daha geldi. Bu Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve milli politikası açısından son derece önemli.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Berat Albayrak’ın cesur adımları yeni bir dönem başlattı: Enerjide prangalar böyle kırıldı! İşte keşiflerin hikayesi

DENGELERİ DEĞİŞTİREN KEŞİFLERE NASIL GELİNDİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak'ın 'atılamaz' denilen adımları atarak Türkiye'ye biçilen prangayı sökmesi ile enerjide 'somut' meyveler alındı. O dönemde hızlı bir şekilde sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması ve bu gemilerin arama faaliyetlerine başlaması noktasında çalışmalar gerçekleştirilmişti.

Berat Albayrak’ın cesur adımları yeni bir dönem başlattı: Enerjide prangalar böyle kırıldı! İşte keşiflerin hikayesi

İlk olarak 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alınmıştı. Bu vizyonla, Türkiye, enerjide bağımsızlık fitilini ateşlemişti.

Berat Albayrak’ın cesur adımları yeni bir dönem başlattı: Enerjide prangalar böyle kırıldı! İşte keşiflerin hikayesi

İŞTE ENERJİDE BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİ YAKAN O TARİHİ KONUŞMA

Enerjide bağımsızlık ateşi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017'de o tarihi konuşmasıyla başladı.

İşte Türkiye'nin bağımsızlık ateşinin hikayesi: Her şey Berat Albayrak'ın o tarihi konuşmasıyla başladı! | Video