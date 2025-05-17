Berat Albayrak’ın cesur adımları yeni bir dönem başlattı: Enerjide prangalar böyle kırıldı! İşte keşiflerin hikayesi

AHaber canlı yayınına katılan enerji uzmanı Altuğ Karataş, son keşifle birlikte Türkiye'nin doğalgaz adımlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu:

"TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKASI ÇOK ÖNEMLİ"

Milli-enerji ve maden politikamız çerçevesinde Türkiye dünyanın en büyük 5 filosundan birini kurduk. Her zaman aramalara devam edileceği belirtildi. Türkiye, şu anda Filyos'un 180 km kuzeyinde yani Bulgaristan sınırına çok yakın bölgede bir 75 milyar metreküp daha bulduk. Neredeyse 800 milyar metreküpe yaklaştık. Türkiye, teknik analizlerini yapıyor, sondajlarını yapıyor kesinleştikten sonra bu açıklamaları yapıyor. Türkiye aramaya devam edecektir, 1 trilyon metreküp analizleri yapılıyor. Yeni kapasiteler Türkiye'nin enerji bağımsızlığında bize ne kadar önemli yol katedeceğiyle ilgili yeni ipuçları veriyor. Dünyada enerji krizi çıksa bile kendi evlerimizde herhangi bir dünya ülkesinden doğalgaz almasak da 25-30 yıl bize yetecek doğalgazımız vardı bunun üzerine yüzde 10 kapasite daha geldi. Bu Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve milli politikası açısından son derece önemli.