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Berat Albayrak'ın cesur adımları yeni bir dönem başlattı: Enerjide prangalar böyle kırıldı! İşte keşiflerin hikayesi
Giriş Tarihi: 17.05.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
16:15
Berat Albayrak'ın cesur adımları yeni bir dönem başlattı: Enerjide prangalar böyle kırıldı! İşte keşiflerin hikayesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yapıldığını açıkladı. Türkiye, enerjide bağımsızlık hamlelerini tek tek hayata geçirirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Berat Albayrak'ın sondaj gemilerini ülkeye kazandıran cesur adımları ve çizdiği vizyon da tekrar gündeme geldi. Peki enerjide 'atılamaz' denilen adımlar nasıl atıldı? Dengeleri değiştiren keşiflere nasıl gelindi? İşte mücadele ve azim dolu o hikaye!