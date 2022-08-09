Video Haber İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Enerjide milli dönem Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı... | Video
İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Enerjide milli dönem Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı... | Video

İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Enerjide milli dönem Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı... | Video

09.08.2022 | 18:14

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İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Enerjide milli dönem Berat Albayrak’ın o konuşması ile başladı... | Video 05:08
İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Enerjide milli dönem Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı... | Video 09.08.2022 | 18:14
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Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle görev yerine uğurlandı. Başkan Erdoğan, "Abdülhamid Han'ı Mavi Vatan'a yeni sondaj noktamız Akdeniz'e gönderiyoruz. Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlayacağız" ifadelerini kullandı. Tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkartılmaları da devam ediyor. İşte Türkiye'nin dev adımının hikayesi: Her şey dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı...

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