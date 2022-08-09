İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Enerjide milli dönem Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:08
01:52
Türkiye’nin sondaj gemileri | Video 09.08.2022 | 18:14
00:14
20:22
06:59
02:00
Başkan Erdoğan'dan 'Fiyatları düşürün' talimatı | Video 09.08.2022 | 13:06
03:06
Salih Tuna | Kafayı taktığım 3 AKP'li 09.08.2022 | 12:42
03:48
01:57
Mehmet Barlas | Magandalar sosyal yaşamı kirletiyor 09.08.2022 | 12:37
03:46
Mahmut Övür | Süpriz aday Abdullah Gül mü? 09.08.2022 | 12:34
01:08
23:50
02:20
01:06
01:47
01:40
02:05
02:25
01:51
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle görev yerine uğurlandı. Başkan Erdoğan, "Abdülhamid Han'ı Mavi Vatan'a yeni sondaj noktamız Akdeniz'e gönderiyoruz. Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlayacağız" ifadelerini kullandı. Tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkartılmaları da devam ediyor. İşte Türkiye'nin dev adımının hikayesi: Her şey dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı...