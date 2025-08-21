Beyoğlu’nda dehşet! Hastaneye giden kadını gasbetti! O korku dolu anlar kamerada

Olay, 7 Ağustos Perşembe günü saat 06.30 sıralarında Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde muayene olmak için hastaneye giden H.G. isimli kadın, yolda yürümeye başladı.

O sırada karşıdan gelen bir kişi, kadına yönelerek çantasını gasbetti. Şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşırken kadın ise arkasından bir süre koştu ancak kaçan kişiyi yakalayamadı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ANLARK KAMERADA!

Beyoğlu'nda dehşet! Hastaneye giden kadını böyle gasbetti | Video