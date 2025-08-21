Beyoğlu'nda dehşet! Hastaneye giden kadını gasbetti! O korku dolu anlar kamerada
Beyoğlunda muayene olmak için hastaneye giden H.G. isimli kadın, 1 kişi tarafından gasbedildi. Çantası çalınan kadın, peşinden bir süre koştuğu şüpheliyi yakalayamadı. Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 7 Ağustos Perşembe günü saat 06.30 sıralarında Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde muayene olmak için hastaneye giden H.G. isimli kadın, yolda yürümeye başladı.
O sırada karşıdan gelen bir kişi, kadına yönelerek çantasını gasbetti. Şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşırken kadın ise arkasından bir süre koştu ancak kaçan kişiyi yakalayamadı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
O ANLARK KAMERADA!
Beyoğlu'nda dehşet! Hastaneye giden kadını böyle gasbetti | Video
BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI
Olayın ardından kadının ihbarı üzerine İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen güven timleri, şüphelinin eşgalinden kimliğini tespit etti.