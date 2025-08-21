Beyoğlu'nda bir şahıs hastaneye giden kadını böyle gasbetti | Video 21.08.2025 | 10:42 Beyoğlu’nda muayene olmak için hastaneye giden H.G. isimli kadın, 1 kişi tarafından gasbedildi. Çantası çalınan kadın, peşinden bir süre koştuğu şüpheliyi yakalayamadı. Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 7 Ağustos Perşembe günü saat 06.30 sıralarında Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde muayene olmak için hastaneye giden H.G. isimli kadın, yolda yürümeye başladı. O sırada karşıdan gelen bir kişi, kadına yönelerek çantasını gasbetti. Şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşırken kadın ise arkasından bir süre koştu ancak kaçan kişiyi yakalayamadı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Olayın ardından kadının ihbarı üzerine İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen güven timleri, şüphelinin eşgalinden kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda M.D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli M.D., ifadesinin alınması ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.D. 'Gasp-yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin gasbettiği çanta ise, polis ekipleri tarafından H.G.'ye teslim edildi.(DHA)