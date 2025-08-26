Boğaz'daki yüzme yarışında kaybolmuştu! Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un son görüntüsüne ATV Haber ulaştı
Rus sporcu Nikolai Svechnikov (29), İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında kayboldu. Günlerdir Boğaz’da aranırken, ATV Haber talihsiz adamın kaybolduğu gün kameralara yansıyan son görüntüsüne ulaştı.
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışı sonrası kaybolduğu belirlenen Rus sporcu Nikolai Svechnikov'un son görüntülerine ATV Haber ulaştı.
İŞTE RUS SPORCUNUN O GÖRÜNTÜLERİ
Rus sporcu son kez otelde güvenlik kamerasına yansıdı. O görüntüsünün dakikalar sonrasında Beyoğlu'nda kaldığı otelden ayrıldı ve yarışın başlayacağı boğaz hattına geldi. Boğaz'a yüzlerce sporcuyla birlikte girdi ama Boğaz'ın derin sularından bir daha çıkamadı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde Rus sporcu, sabah saat 07.37'de otelde asansörden çıkarken görülüyor. Sonrasında da otelin resepsiyonuna indi ve son görüntüsü burada kayda geçti. Rus yüzücü, lobide bir süre otel görevlisiyle konuştu ardından da elinde telefonla biriyle mesajlaştı.