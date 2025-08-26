Boğaz’daki yüzme yarışında kaybolmuştu! Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un son görüntüsüne ATV Haber ulaştı

"SAĞLIK SORUNU MU YAŞADI?" SORUSU AKILLARA GELDİ Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca bu organizasyonu düzenleyen firmadan da yarış görüntülerini istedi. Yine yarışmada çekilen diğer görüntülerle de genç sporcunun izi sürülecek. Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntülerini ATV ortaya çıkarttı!

Bir taraftan da Rus yüzücü gören olup olmadığı araştırılıyor. Bu noktada yarışmaya katılan biri verdiği ifadede, Boğaz'da yarış esnasında birinin sırtüstü yüzerken gördüğünü söyledi. Bu da akıllara "Rus sporcu bir sağlık sorunu mu yaşadı?" sorusunu akıllara getirdi.