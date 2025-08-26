Boğaz'daki yüzme yarışında kaybolmuştu! Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un son görüntüsüne ATV Haber ulaştı

Rus sporcu Nikolai Svechnikov (29), İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında kayboldu. Günlerdir Boğaz’da aranırken, ATV Haber talihsiz adamın kaybolduğu gün kameralara yansıyan son görüntüsüne ulaştı.

Boğaz’daki yüzme yarışında kaybolmuştu! Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un son görüntüsüne ATV Haber ulaştı

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışı sonrası kaybolduğu belirlenen Rus sporcu Nikolai Svechnikov'un son görüntülerine ATV Haber ulaştı.

Boğaz’daki yüzme yarışında kaybolmuştu! Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un son görüntüsüne ATV Haber ulaştı

İŞTE RUS SPORCUNUN O GÖRÜNTÜLERİ

Rus sporcu son kez otelde güvenlik kamerasına yansıdı. O görüntüsünün dakikalar sonrasında Beyoğlu'nda kaldığı otelden ayrıldı ve yarışın başlayacağı boğaz hattına geldi. Boğaz'a yüzlerce sporcuyla birlikte girdi ama Boğaz'ın derin sularından bir daha çıkamadı.

Boğaz’daki yüzme yarışında kaybolmuştu! Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un son görüntüsüne ATV Haber ulaştı

Güvenlik kamerası görüntülerinde Rus sporcu, sabah saat 07.37'de otelde asansörden çıkarken görülüyor. Sonrasında da otelin resepsiyonuna indi ve son görüntüsü burada kayda geçti. Rus yüzücü, lobide bir süre otel görevlisiyle konuştu ardından da elinde telefonla biriyle mesajlaştı.

Boğaz’daki yüzme yarışında kaybolmuştu! Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un son görüntüsüne ATV Haber ulaştı

"SAĞLIK SORUNU MU YAŞADI?" SORUSU AKILLARA GELDİ

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca bu organizasyonu düzenleyen firmadan da yarış görüntülerini istedi. Yine yarışmada çekilen diğer görüntülerle de genç sporcunun izi sürülecek.

Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntülerini ATV ortaya çıkarttı!

Boğaz’daki yüzme yarışında kaybolmuştu! Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un son görüntüsüne ATV Haber ulaştı

Bir taraftan da Rus yüzücü gören olup olmadığı araştırılıyor. Bu noktada yarışmaya katılan biri verdiği ifadede, Boğaz'da yarış esnasında birinin sırtüstü yüzerken gördüğünü söyledi. Bu da akıllara "Rus sporcu bir sağlık sorunu mu yaşadı?" sorusunu akıllara getirdi.

Boğaz’daki yüzme yarışında kaybolmuştu! Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un son görüntüsüne ATV Haber ulaştı

VAPURDAKİ GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyor.