Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntülerini ATV ortaya çıkarttı!
Rus sporcu Nikolai Svechnikov (29), İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında kayboldu. Günlerdir Boğaz’da aranırken, ATV Haber talihsiz adamın kaybolduğu gün kameralara yansıyan son görüntüsüne ulaştı.
