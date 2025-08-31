Boğaziçi Üniversitesi’ndeki vahşette çarpıcı detaylar! ’Düğüne geldim’ diyerek içeriye girmiş: Aracıyla 2 kez...

Ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ile kız arkadaşını vurduktan sonra intihar eden Kurtuluş'un, 9 adam yaralama 4 uyuşturucu kullanma başta olmak üzere 18 kaydı olduğu öğrenildi. Ayberk Kurtuluş'un bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Hilal'i telefonundaki canlı konum takibi uygulamasından takip ettiği ortaya çıktı. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancanın kurusıkıdan bozma silah olduğu öğrenildi. Kurtuluş'un aracıyla geldiği kampüste, kapıdaki güvenlik görevlilerine, 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı bilgisine ulaşıldı. Özdemir'e, 'Son kez konuşalım' dediği öğrenilen Kurtuluş'un kampüse aracıyla 2 kez girdiği tespit edildi. Ayrıca çiftin ölmeden önce çekildikleri son video da ortaya çıktı.