Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vahşette çarpıcı detaylar! 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girmiş: Aracıyla 2 kez...

Boğaziçi Üniversitesi'nde bulunan bir kafede Ayberk Kurtuluş'un (20), sevgilisi Hilal Özdemir'i (15) silahla vurarak öldürdüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kurtuluş'un aracıyla geldiği kampüste, kapıdaki güvenlik görevlilerine, 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı bilgisine ulaşıldı. Özdemir'e, 'Son kez konuşalım' dediği öğrenilen Kurtuluş'un kampüse aracıyla 2 kez girdiği tespit edildi. İşte detaylar...

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki vahşette çarpıcı detaylar! ’Düğüne geldim’ diyerek içeriye girmiş: Aracıyla 2 kez...
Yunus Emre KAVAK

İstanbul Sarıyer'de Ayberk Kurtuluş (20) Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsündeki kafede kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki vahşette çarpıcı detaylar! ’Düğüne geldim’ diyerek içeriye girmiş: Aracıyla 2 kez...

Ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ile kız arkadaşını vurduktan sonra intihar eden Kurtuluş'un, 9 adam yaralama 4 uyuşturucu kullanma başta olmak üzere 18 kaydı olduğu öğrenildi. Ayberk Kurtuluş'un bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Hilal'i telefonundaki canlı konum takibi uygulamasından takip ettiği ortaya çıktı. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancanın kurusıkıdan bozma silah olduğu öğrenildi. Kurtuluş'un aracıyla geldiği kampüste, kapıdaki güvenlik görevlilerine, 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı bilgisine ulaşıldı. Özdemir'e, 'Son kez konuşalım' dediği öğrenilen Kurtuluş'un kampüse aracıyla 2 kez girdiği tespit edildi. Ayrıca çiftin ölmeden önce çekildikleri son video da ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki vahşette çarpıcı detaylar! ’Düğüne geldim’ diyerek içeriye girmiş: Aracıyla 2 kez...

Olay, dün akşam saat 19.40 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayberk Kurtuluş tartıştığı kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü. Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurtuluş ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Kurtuluş ve Özdemir'in cansız bedenleri, çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki vahşette çarpıcı detaylar! ’Düğüne geldim’ diyerek içeriye girmiş: Aracıyla 2 kez...

CANLI KONUMLA TAKİP ETMİŞ

Hilal Özdemir'in kafede çalışmak için geldiği, peşinden gelen Ayberk Kurtuluş'un ise eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi. Kurtuluş'un, çok sayıda suç kaydının olduğu da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken Kurtuluş'un bir süre önce ayrıldığı Hilal'i canlı konum uygulamasından takip ederek bulduğu ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki vahşette çarpıcı detaylar! ’Düğüne geldim’ diyerek içeriye girmiş: Aracıyla 2 kez...

'DÜĞÜNE GELDİM' DİYEREK İÇERİYE GİRMİŞ

Hilal Özdemir'in bir süre önce Ayberk Kurtuluş'ta ayrılmak istediği ancak Kurtuluş'un Özdemir'i takıntı haline getirip takip ettiği iddia edildi. Özdemir'in durumu ailesine söylemesi üzerine Gaziosmanpaşa'da eğitim gördüğü devlet okulundan kaydının alınıp, Kağıthane'deki bir devlet okuluna kayıt yaptırıldığı öğrenildi. Olay günü Özdemir'i arayan Kurtuluş'un, 'Son bir kez görüşelim' dediği, Özdemir'in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı, Kurtuluş'un da aracıyla kampüsün girişine gelip, 'Düğüne geldim' diyerek arama yapılmadan kampüse girdiği ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki vahşette çarpıcı detaylar! ’Düğüne geldim’ diyerek içeriye girmiş: Aracıyla 2 kez...

2 KEZ ARANMADAN KAMPÜSE GİRDİ

Öğle saatlerinde kampüs içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş'un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş'u itmesi üzerine, Ayberk Kurtuluş'un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampüse gelen Ayberk Kurtuluş'un, güvenlik görevlilerine yeniden düğüne geldiğini söyleyerek, ikinci kez aranmadan içeri girdiği belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki vahşette çarpıcı detaylar! ’Düğüne geldim’ diyerek içeriye girmiş: Aracıyla 2 kez...

Özdemir'i yeniden yanına çağıran Kurtuluş'un yaşanan tartışma sırasında genç kızın başına 1 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra da silahla kendi başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki vahşette çarpıcı detaylar! ’Düğüne geldim’ diyerek içeriye girmiş: Aracıyla 2 kez...

İÇERİYE YALAN SÖYLEYİP GİRMİŞ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kurtuluş'un olayda kullandığı silahın ruhsatsız ve kuru sıkıdan bozma tabanca olduğu belirlendi. Hilal Özdemir'in kampüs içerisindeki bir kafede yarı zamanlı olarak çalıştığı, Ayberk Kurtuluş'un ise güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek içeri girdiği anlaşıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni detaylar! 15 Yaşındaki Hilal’i takip ediyormuş...