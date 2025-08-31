Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vahşette çarpıcı detaylar! 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girmiş: Aracıyla 2 kez...
Boğaziçi Üniversitesi'nde bulunan bir kafede Ayberk Kurtuluş'un (20), sevgilisi Hilal Özdemir'i (15) silahla vurarak öldürdüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kurtuluş'un aracıyla geldiği kampüste, kapıdaki güvenlik görevlilerine, 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı bilgisine ulaşıldı. Özdemir'e, 'Son kez konuşalım' dediği öğrenilen Kurtuluş'un kampüse aracıyla 2 kez girdiği tespit edildi. İşte detaylar...
İstanbul Sarıyer'de Ayberk Kurtuluş (20) Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsündeki kafede kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ile kız arkadaşını vurduktan sonra intihar eden Kurtuluş'un, 9 adam yaralama 4 uyuşturucu kullanma başta olmak üzere 18 kaydı olduğu öğrenildi. Ayberk Kurtuluş'un bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Hilal'i telefonundaki canlı konum takibi uygulamasından takip ettiği ortaya çıktı. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancanın kurusıkıdan bozma silah olduğu öğrenildi. Kurtuluş'un aracıyla geldiği kampüste, kapıdaki güvenlik görevlilerine, 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı bilgisine ulaşıldı. Özdemir'e, 'Son kez konuşalım' dediği öğrenilen Kurtuluş'un kampüse aracıyla 2 kez girdiği tespit edildi. Ayrıca çiftin ölmeden önce çekildikleri son video da ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saat 19.40 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayberk Kurtuluş tartıştığı kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü. Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurtuluş ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Kurtuluş ve Özdemir'in cansız bedenleri, çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.