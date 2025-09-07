Estetisyen Buket hayatını kaybetmişti: Ölüm nedeni belli oldu!

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yapılan ilk incelemede şahsın vücudunda darp, kesici-delici alet yarası, yanık, boğulma ya da zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Buket Gülver'in otopsi raporu tamamlandı. Yapılan incelemede genç kadının ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. Buket Gülver'in yakınları kendisinin bilinen bir sağlık sorunu olmadığını ifade etti. Genç kadının cenazesi Emre cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Gülcü Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.