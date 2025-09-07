Estetisyen Buket hayatını kaybetmişti: Ölüm nedeni belli oldu!
Sır olay Isparta’da yaşanmıştı. Evinde ölü bulunan 32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver’in otopsi işlemleri tamamlandı. İşte Gülver'in ölüm sebebi...
Üzücü olay, 6 Eylül saat 17.00 sıralarında Isparta'nın Ayazmana Mahallesi 237. Cadde'de meydana geldi. Uzman estetisyen Buket Gülver'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine Gülver'in yaşadığı daireye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımı ile girilen evde çevresinde iyilik meleği olarak anılan Gülver evinin yatak odası girişinde yerde hareketsiz şekilde bulundu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Gülver'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.