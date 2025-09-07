Estetisyen Buket hayatını kaybetmişti: Ölüm nedeni belli oldu!

Sır olay Isparta’da yaşanmıştı. Evinde ölü bulunan 32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver’in otopsi işlemleri tamamlandı. İşte Gülver'in ölüm sebebi...

Estetisyen Buket hayatını kaybetmişti: Ölüm nedeni belli oldu!
Erdoğan ÖZTÜRK

Üzücü olay, 6 Eylül saat 17.00 sıralarında Isparta'nın Ayazmana Mahallesi 237. Cadde'de meydana geldi. Uzman estetisyen Buket Gülver'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Estetisyen Buket hayatını kaybetmişti: Ölüm nedeni belli oldu!

İhbar üzerine Gülver'in yaşadığı daireye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımı ile girilen evde çevresinde iyilik meleği olarak anılan Gülver evinin yatak odası girişinde yerde hareketsiz şekilde bulundu.

Estetisyen Buket hayatını kaybetmişti: Ölüm nedeni belli oldu!

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Gülver'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Estetisyen Buket hayatını kaybetmişti: Ölüm nedeni belli oldu!

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yapılan ilk incelemede şahsın vücudunda darp, kesici-delici alet yarası, yanık, boğulma ya da zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Buket Gülver'in otopsi raporu tamamlandı. Yapılan incelemede genç kadının ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. Buket Gülver'in yakınları kendisinin bilinen bir sağlık sorunu olmadığını ifade etti. Genç kadının cenazesi Emre cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Gülcü Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.