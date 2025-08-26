Bursa'da kahreden olay! Bir babanın acı sonu! Kızını kurtarmak için suya atlayınca...
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yürek burkan bir olay yaşandı. Emet Çayı kenarında ailesiyle gezintiye çıkan Hüseyin Husten (45), 5 yaşındaki kızının suya düştüğünü görünce bir an bile tereddüt etmeden peşinden suya atladı. Kızını kurtarmayı başaran kahraman baba, ne yazık ki akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Bu olay, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Olay, Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler Köyü'nde, Emet Çayı kenarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçiren 45 yaşındaki Hüseyin Husten, çayın yanından geçerken 5 yaşındaki kızının aniden dengesini kaybederek suya düştüğünü gördü. Babalık içgüdüsüyle hareket eden Husten, gözünü bile kırpmadan kızının peşinden suya atladı.
Çayın kuvvetli akıntısına rağmen kızını kıyıya doğru itmeyi başaran Hüseyin Husten'in bu çabası, etraftaki vatandaşların da yardımıyla kızının sağ salim kurtarılmasını sağladı. Ancak bu sırada akıntıya kapılan baba, gözden kayboldu.
ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU ACI HABER GELDİ
Olayın hemen ardından durum, jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine hızla sevk edilen Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği dalış ekibi, arama kurtarma çalışmalarına başladı.