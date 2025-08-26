Bursa’da kahreden olay! Bir babanın acı sonu! Kızını kurtarmak için suya atlayınca...

Olay, Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler Köyü'nde, Emet Çayı kenarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçiren 45 yaşındaki Hüseyin Husten, çayın yanından geçerken 5 yaşındaki kızının aniden dengesini kaybederek suya düştüğünü gördü. Babalık içgüdüsüyle hareket eden Husten, gözünü bile kırpmadan kızının peşinden suya atladı.

Çayın kuvvetli akıntısına rağmen kızını kıyıya doğru itmeyi başaran Hüseyin Husten'in bu çabası, etraftaki vatandaşların da yardımıyla kızının sağ salim kurtarılmasını sağladı. Ancak bu sırada akıntıya kapılan baba, gözden kayboldu.