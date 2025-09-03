Bursa’da yürekler ağza geldi! Babaanne 3. kattan önce torununu attı, ardından kendi atladı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında evde bulunan babaanne, torununu alevlerden korumak için pencereden dışarı çıkardı. Bir süre bekleyen babaanne önce pervazda tuttuğu çocuğu, ardından da kendisini 3’üncü kattan attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, babaanne ile torunu hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 08:54 Son Güncelleme: 03 Eylül 2025 13:19

Korkutan yangın, saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, babaanne ve torunu evde mahsur kaldı.

Babaanne dumanlardan korunmak için torununu da alarak pencereye çıktı. Pervazda tuttuğu çocuğu bir süre sonra boşluğa atan babaanne, ardından kendisi de attı.