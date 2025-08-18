Çanakkale'de orman yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Kahreden görüntüler drone kamerasında...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Gelibolu yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmaları sürerken, tahliye edilen 7 köyde vatandaşlar evlerine dönüyor. Drone görüntüleri ve yaban hayatı sahneleri gündemde...

Çanakkale’de orman yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Kahreden görüntüler drone kamerasında...
DHA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 16 Ağustos'ta başlayan orman yangını bölgeyi alarma geçirdi. Tayfur ve Cumalı köyleri yakınlarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Eceabat ilçesi sınırlarına ulaştı. Yangına havadan ve karadan olmak üzere toplam 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personel ile müdahale edildi.

Gelibolu'da büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video

Bu devasa operasyon, yangının yerleşim yerlerine sıçramasını engelledi ve alevlerin yayılma hızını kesti.

Çanakkale’de orman yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Kahreden görüntüler drone kamerasında...

TAHLİYE EDİLEN KÖYLERE DÖNÜŞ BAŞLADI

Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat'ın Beşyol, Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbiren boşaltılmıştı. Yangının kontrol altına alınması ve riskin azalmasıyla birlikte, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın açıklamasıyla vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. İsteyenler Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edilmeye devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de vatandaşlara psikolojik destek veriyor.

Çanakkale’de orman yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Kahreden görüntüler drone kamerasında...

YANGININ BİLANÇOSU VE YABAN HAYATI

Yangın, ne yazık ki doğada büyük bir tahribata yol açtı. Geniş ormanlık alanlar ve makilikler alevlere teslim oldu. Yaban hayatı da bu durumdan olumsuz etkilendi. Bölgede yoğun bir popülasyona sahip olan karacaların, alevlerden kaçış anları drone kameralarına yansıdı. Ayrıca, yanan arı kovanları ve alevlerin arasında kalan kaplumbağalar da yangının doğaya verdiği zararı gözler önüne serdi. Çevredeki duyarlı vatandaşlar, yangından kurtulan kaplumbağalara su vererek destek olmaya çalıştı.

Çanakkale’de orman yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Kahreden görüntüler drone kamerasında...

TARİHİ YARIMADA'DA ŞEHİTLİKLER GÜVENDE

Yangın, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Yarımada'ya yakınlığı nedeniyle de endişe yaratmıştı. Ancak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının şehitliklere sirayet etmediğini belirterek, "Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir" açıklamasını yaptı. Ziyaretçilerin güvenliği için tarihi alanın kuzey hattına girişler geçici olarak durdurulmuştu.

Çanakkale’de orman yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Kahreden görüntüler drone kamerasında...

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece boyunca süren yoğun müdahalelerin ardından yangının saat 00.15 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Çanakkale’de orman yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Kahreden görüntüler drone kamerasında...

Bakan Yumaklı açıklamasında, "Çanakkale Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. Bu açıklama, yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü gösteriyor.

Çanakkale’de orman yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Kahreden görüntüler drone kamerasında...

Yangının ardından yanan alanların büyüklüğü, drone ile havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Bu görüntüler, doğanın yaşadığı tahribatı gözler önüne seriyor.