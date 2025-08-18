Çanakkale'de orman yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı! Kahreden görüntüler drone kamerasında...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Gelibolu yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmaları sürerken, tahliye edilen 7 köyde vatandaşlar evlerine dönüyor. Drone görüntüleri ve yaban hayatı sahneleri gündemde...

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 09:22 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2025 10:51

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 16 Ağustos'ta başlayan orman yangını bölgeyi alarma geçirdi. Tayfur ve Cumalı köyleri yakınlarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Eceabat ilçesi sınırlarına ulaştı. Yangına havadan ve karadan olmak üzere toplam 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personel ile müdahale edildi. Gelibolu'da büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video Bu devasa operasyon, yangının yerleşim yerlerine sıçramasını engelledi ve alevlerin yayılma hızını kesti.

TAHLİYE EDİLEN KÖYLERE DÖNÜŞ BAŞLADI Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat'ın Beşyol, Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbiren boşaltılmıştı. Yangının kontrol altına alınması ve riskin azalmasıyla birlikte, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın açıklamasıyla vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. İsteyenler Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edilmeye devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de vatandaşlara psikolojik destek veriyor.