Gelibolu'da büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video

18.08.2025 | 09:34

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yanan yerler dron ile havadan görüntülendi.

Yangın 16 Ağustos saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlerle yoğun mücadelesi sonrası yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Konu ile ilgili saat 15.00 sıralarında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale / Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir" dedi. Yangının 3'üncü gününde yanan ormanlık alanlar dron ile havadan görüntülendi.
