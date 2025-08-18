Gelibolu'da büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yanan yerler dron ile havadan görüntülendi.
