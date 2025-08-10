"Canımı çıkarıp vermek istedim" Antalya'da kahreden kaza! Kızı ve oğlu arabada sıkışınca çırpınışlarıyla gündem olmuştu...

Antalya'da meydana gelen feci trafik kazasında hurdaya dönen otomobilde sıkışan çocuklarını kurtarma operasyonu sırasında yaşadığı şoku ve babalık duygularını anlatan Mustafa Buca'nın sözleri yürekleri dağladı. "Canımı çıkarıp kızım bu senin, oğlum bu senin demek geldi içimden" diyen baba, o anki duygularını anlatmakta zorlandığını dile getirdi.

İHA

Geçtiğimiz Çarşamba gecesi Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana gelen kaza, yoldan geçenlerin yüreğini ağzına getirdi. Sevcan Buca'nın kullandığı otomobil, bir aracı sollamaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

KAZA ANI VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sürücü Sevcan Buca ve yan koltukta bulunan kardeşi Yunus Emre Buca sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla Sevcan Buca araçtan çıkarılırken, Yunus Emre Buca'nın kurtarılması için itfaiye ekipleri seferber oldu.

BABA ŞOKA RAĞMEN ÇOCUKLARINI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Kazayı haber alan baba Mustafa Buca, olay yerine geldiğinde gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Ancak bu şoka rağmen bir baba olarak metanetini koruyan Mustafa Buca, itfaiye ekiplerinin hidrolik kesici ile kurtarmaya çalıştığı oğlu Yunus Emre'ye "Bekle alacaklar babam seni, bir şeyin yok senin" sözleriyle moral vermeye çalıştı.

"HER ŞEY GİTSİN BABACIM CANIMIZ GİTMESİN!"

Aynı zamanda gözyaşı döken kızı Sevcan'a sarılarak, "Her şey gitsin babacım, canımız gitmesin. Kardeşinle beraber gideceksin" diyerek teselli etti Kazada yaralanan Sevcan Buca'nın tedavisi Kepez Devlet Hastanesi'nde devam ederken, durumu daha ağır olan Yunus Emre Buca ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 3 gün yoğun bakımda kalan Yunus Emre, bugün servise alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba Mustafa Buca, kazanın detaylarını anlatırken, kızının çarpışma anında kardeşini korumak için kucağına çekmeye çalıştığını öğrendiğini söyledi.

"DEMİR PARÇASI GÖZÜNDEN GİRİP..."

Bu kahramanca hareketin Yunus Emre'nin hayatını kurtardığını belirten baba, "demir parçası gözünden girip ensesinden çıkacak bir vaziyetteydi" ifadelerini kullandı. Ailenin yaşadığı bu zorlu süreç, baba sevgisinin ve dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.