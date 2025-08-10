"Canımı çıkarıp vermek istedim" Antalya'da kahreden kaza! Kızı ve oğlu arabada sıkışınca çırpınışlarıyla gündem olmuştu...
Antalya'da meydana gelen feci trafik kazasında hurdaya dönen otomobilde sıkışan çocuklarını kurtarma operasyonu sırasında yaşadığı şoku ve babalık duygularını anlatan Mustafa Buca'nın sözleri yürekleri dağladı. "Canımı çıkarıp kızım bu senin, oğlum bu senin demek geldi içimden" diyen baba, o anki duygularını anlatmakta zorlandığını dile getirdi.
Geçtiğimiz Çarşamba gecesi Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana gelen kaza, yoldan geçenlerin yüreğini ağzına getirdi. Sevcan Buca'nın kullandığı otomobil, bir aracı sollamaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki palmiye ağacına çarptı.
KAZA ANI VE KURTARMA ÇALIŞMALARI
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sürücü Sevcan Buca ve yan koltukta bulunan kardeşi Yunus Emre Buca sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla Sevcan Buca araçtan çıkarılırken, Yunus Emre Buca'nın kurtarılması için itfaiye ekipleri seferber oldu.
Araç içinde sıkışan kızı ve oğlunu görünce çırpınışlarıyla gündem olmuştu! O anları anlattı | Video
BABA ŞOKA RAĞMEN ÇOCUKLARINI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Kazayı haber alan baba Mustafa Buca, olay yerine geldiğinde gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Ancak bu şoka rağmen bir baba olarak metanetini koruyan Mustafa Buca, itfaiye ekiplerinin hidrolik kesici ile kurtarmaya çalıştığı oğlu Yunus Emre'ye "Bekle alacaklar babam seni, bir şeyin yok senin" sözleriyle moral vermeye çalıştı.