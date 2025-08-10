Video Yaşam Araç içinde sıkışan kızı ve oğlunu görünce çırpınışlarıyla gündem olmuştu! O anları anlattı | Video
10.08.2025 | 15:35

Önceki gün meydana gelen trafik kazasında karşılaştığı manzara karşısında yaşadığı şoka rağmen araçta sıkışan çocuklarını ayrı ayrı sakinleştirmeye çalışan baba o anları anlattı. O andaki duyguları anlatabilmenin çok zor olduğunu belirten baba Mustafa Buca, "Canımı çıkarıp kızım bu senin, oğlum bu senin demek geldi içimden" dedi.

Geçtiğimiz Çarşamba gecesi 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi yan yol üzerinde meydana gelen kazada seyir halindeki Sevcan Buca'nın kullandığı 07 VS 888 plakalı Mercedes marka otomobil önündeki aracı solladığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrularak refüjde bulunan palmiye ağacına çarpmıştı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Sevcan Buca, kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartılırken, yan koltukta yolcu olarak bulunan Yunus Emre Buca ise araç içerisinde sıkışmıştı.

MANZARAYI GÖREN BABA BÜYÜK ŞOK YAŞADI
İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, araç içerisinde sıkışık vaziyetteki Yunus Emre Buca ekiplerin yarım saatlik çalışması tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında kazayı haber alarak gelen baba Mustafa Buca gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Elleri ve ayakları titrediği görülen baba yaşadığı şoka rağmen ekiplerinin hidrolik kesici ve ayırıcı alet yardımıyla bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştığı gencin oğlunu "Bekle alacaklar babam seni, alacaklar oğluşum seni. Bir şeyin yok babam senin, hiçbir şeyin yok oğlum. Metanetli ol oğlum, bir şeyin yok. Kıpırdama oğlum" sözleri ile sakinleştirmeye çalıştı.

ÇOCUKLARINI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI
Yaralı genç ekiplerin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, "Kardeşimi istiyorum. Kardeşimi çıkartalım eve gidelim" diyerek gözyaşı döken Sevcan Buca'ya. sarılan baba Mustafa Buca "Her şey gitsin babacım, canımız gitmesin. Kardeşinle beraber gideceksin. Hiç korkma kızım tamam mı, Her şey geçecek, kardeşini çıkardılar. Eve gideceğiz" sözleri ile teselli etmeye çalıştı. Yaralı kardeşlerden Sevcan Buca'nın tedavisi Kepez Devlet Hastanesi'nde devam ederken, Yunus Emre Buca ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 3 gün yoğun bakımda tedavi gören genç bugün servise çıkartılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GELEN TELEFONLA DÜNYASI BAŞINA YIKILDI
Çocuklarının markete gitmek için araba ile evden çıktıklarını ve bir süre sonra kazayı haber alarak olay yerine vardığında karşılaştığı manzaranın hala şokunu yaşadığını belirten baba Mustafa Buca, "Çocuklar meyve suyu ve yiyecek bir şeyler almak için markete çıkmıştı. Bizde yemek için onları beklerken bilmediğim bir numaradan aradılar. Arayan kişi 'Beyaz bir Mercedes size mi ait, büyük bir kaza oldu' deyince üzerimde ev hali ile ne varsa diğer araçla olabildiğince hızlı bir şekilde olay yerine geldiğimde gördüğüm manzara benim tamamı ile dünyamı değiştirdi. Ama ikisini de canlı olarak görmek başka bir şey, orada ki halkın yardımları ayrı bir duyguydu. Duyarlı halkın onlara yardım etmiş olması anlatamayacağım çok tuhaf bir histi" dedi.

"CANIMI ÇIKARIP VERMEK İSTEDİM"
Çocuklarını yaralı vaziyette gördüğü anda onları sakinleştirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten baba Mustafa Buca, "Bir baba olarak insan o anda nasıl anlatayım bilmiyorum, 'Canımı çıkarıp kızım bu senin, oğlum bu senin' demek geldi içimden. Başka bir şey düşünemedim. İtfaiye ambulansta olabildiğince hızlı gelip müdahale ettiler ve canlarını bize bağışladılar. O duyguyu anlatabilmek gerçekten çok zor. Evlat öyle bir duygu ki, onları o halde görmek korkmamalarını sağlamak, dirençli olabilmelerini sağlamaya çalıştım. O an onları ne kadar dik tutabilirsem, o kadar iyi olacaklardı. Anne biraz yıprandı. O an için içimden gelen duygu o şekildeydi, elimden geleni yaptım. O sahnenin korkusu diyelim, Allah kimseye yaşatmasın, gerçekten zor bir durum. Yaşanılabilecek bir sahne değil gerçekten" ifadelerini kullandı.

KARDEŞİNİ KORUMAK İÇİN KENDİSİNE ÇEKMİŞ
İki çocuğunun da sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu belirten baba, "Durumları da şu anda gayet iyi, içimizin yangının söndüremeyecek bir acı vardı. Ama, Allah tarafından canlarının bağışlanıp bize verilmesi çok rahatlattı. Şükür yoğun bakımdan çıktı, durumları da iyi. Ablasının bacağı kırık, 3 gün yoğun bakında kaldı oğlun, dün akyam oğlanı yoğun bakımdan çıkardık. İyi durumdayız şu an, biraz zaman alacak 5-6 ay gibi ama iyileşecekler. Doktorlarımızda elinden gelen her şeyi yaptılar. Sonrada öğrendiğimiz kadarıyla öndeki araç yavaş gidiyormuş. Sollamak için hareket ettiğinde diğer araçta hızlanıp önüne doğru kırınca vuracağını anlayınca panikle kardeşini oturduğu koltuktan boynundan tutarak kendisine doğru çekmek istemiş kardeşini korumak için. Kardeşini çekip kucağında olmasa araçtaki hasardan dolayı kurtulması neredeyse imkansızmış. Demir parçası gözünden girip ensesinden çıkacak bir vaziyetteydi. Allah korumuş" şeklinde konuştu.

