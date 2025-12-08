Video Yaşam Bağcılar'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, ölümün kıyısından döndü | Video
Bağcılar'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, ölümün kıyısından döndü | Video

Bağcılar'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, ölümün kıyısından döndü | Video

08.12.2025 | 16:16

Bağcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 8 katlı binanın yıkımına karar verildi. Binanın kolonlarını kıran yıkım ekibi, binadan uzaklaşarak iş makinesiyle yere vurup binayı yıkmaya çalıştı.Çalışmaları izleyen vatandaşlar, bina bir anda yıkılınca korkuya kapılarak olay yerinden kaçtı. Çevredekiler ölümün kıyısından dönerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 5 Aralık Cuma günü saat 14.30 sıralarında Demirkapı Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında 8 katlı 50 yıllık olduğu öğrenilen bina hakkında yıkım kararı çıktı. Kolunları kıran yıkım ekibi, 8 katlı binadan uzaklaşarak iş makinesiyle zemine vurup çıkan binanın yıkılmasını sağlamaya çalıştı. Bu sırada çalışmaları izleyen vatandaşlar bina bir anda yıkılında korkuya kapılarak sokaktan kaçtı.

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ
Binaya çok yakın bir noktada bulunan tankerin üstünde oturarak yıkımı izleyen 1 kişi ise, binanın bir anda yıkılmasıyla toz bulutu içinde kaldı. Ölümün kıyısından dönen adam tankerin üstünden atlayarak kaçtı. Sokağı toz bulut kaplarken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın yıkıldığı anlarda karşı sokaktaki bir dairede oturanlar da tehlike atlattı. Kontrolsüz yıkım sonrası yaşananlar cep telefonu kamerası tarafındna kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bağcılar’da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, ölümün kıyısından döndü | Video 03:08
Bağcılar'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, ölümün kıyısından döndü | Video 08.12.2025 | 16:16
Otizmli öğrencilerin iple bağlanıp ders işlenmesine inceleme | Video 06:37
Otizmli öğrencilerin iple bağlanıp ders işlenmesine inceleme | Video 08.12.2025 | 13:51
Yola çıkan kedinin neden olduğu feci kaza kamerada! 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:15
Yola çıkan kedinin neden olduğu feci kaza kamerada! 2 ölü, 3 yaralı | Video 08.12.2025 | 13:27
Antalya 4.3 ile sallandı, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01:03
Antalya 4.3 ile sallandı, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.12.2025 | 10:14
Kameralara yakalanan bisiklet hırsızına nasihat etti | Video 03:13
Kameralara yakalanan bisiklet hırsızına nasihat etti | Video 08.12.2025 | 10:14
Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video 01:29
Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video 08.12.2025 | 10:14
Yüksekova’da yoğun kar! Araçlar yolda kaldı, görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video 04:54
Yüksekova'da yoğun kar! Araçlar yolda kaldı, görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video 08.12.2025 | 10:14
Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video 00:27
Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video 08.12.2025 | 09:36
Kardeş kavgasında sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu | Video 00:55
Kardeş kavgasında sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu | Video 08.12.2025 | 09:36
Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video 03:12
Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video 08.12.2025 | 09:10
Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video 00:51
Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video 08.12.2025 | 09:10
Uludağ’da yoğun kar! Ekipler yolların kapanmaması için aralıksız çalışıyor | Video 02:19
Uludağ'da yoğun kar! Ekipler yolların kapanmaması için aralıksız çalışıyor | Video 08.12.2025 | 09:09
Ankara’da yıl boyu süren ‘Forex’ operasyonları 174 şüpheliye uzandı: 84 tutuklu | Video 01:29
Ankara’da yıl boyu süren ‘Forex’ operasyonları 174 şüpheliye uzandı: 84 tutuklu | Video 08.12.2025 | 09:09
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruyu açtırabildi mi? O soruda öyle bir karar verdi ki… 02:32
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruyu açtırabildi mi? O soruda öyle bir karar verdi ki… 07.12.2025 | 23:39
TAG Otoyolu’nda feci kaza: Çarpışan 3 tır alev alev yandı | Video 02:23
TAG Otoyolu’nda feci kaza: Çarpışan 3 tır alev alev yandı | Video 07.12.2025 | 13:26
Uludağ’da kar yağışı etkisini sürdürüyor | Video 03:59
Uludağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor | Video 07.12.2025 | 13:26
Esenyurt’ta park yeri kavgasında bıçaklar konuştu | Video 00:41
Esenyurt’ta park yeri kavgasında bıçaklar konuştu | Video 07.12.2025 | 11:12
Zeytinburnu’nda bir taksici, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü | Video 01:39
Zeytinburnu'nda bir taksici, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü | Video 07.12.2025 | 11:12
Darp ettikleri arkadaşının evinden çarşafla inen şahıslar indikleri yerde mahsur kaldı | Video 02:24
Darp ettikleri arkadaşının evinden çarşafla inen şahıslar indikleri yerde mahsur kaldı | Video 07.12.2025 | 10:59
Dürümcüye intikam saldırısı düzenleyen şüphelinin evinin kurşunlandığı anlar kamerada | Video 00:53
Dürümcüye "intikam saldırısı" düzenleyen şüphelinin evinin kurşunlandığı anlar kamerada | Video 07.12.2025 | 09:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY