Video Yaşam Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video
Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video

Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video

08.12.2025 | 10:14

Adana’da bir şahıs, bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğu darp etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken aile saldırgandan şikayetçi oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün öğle 12.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78190 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla birlikte sokakta bisiklet süren 12 yaşındaki Ç.A.D., bir şahsın saldırısına uğradı. Bu sırada küçük çocuğun arkadaşı kaçıp o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre sonra saldırganın bıraktığı çocuk, yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile, darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video 01:29
Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video 08.12.2025 | 10:14
Yüksekova’da yoğun kar! Araçlar yolda kaldı, görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video 04:54
Yüksekova'da yoğun kar! Araçlar yolda kaldı, görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video 08.12.2025 | 10:14
Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video 00:27
Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video 08.12.2025 | 09:36
Kardeş kavgasında sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu | Video 00:55
Kardeş kavgasında sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu | Video 08.12.2025 | 09:36
Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video 03:12
Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video 08.12.2025 | 09:10
Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video 00:51
Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video 08.12.2025 | 09:10
Uludağ’da yoğun kar! Ekipler yolların kapanmaması için aralıksız çalışıyor | Video 02:19
Uludağ'da yoğun kar! Ekipler yolların kapanmaması için aralıksız çalışıyor | Video 08.12.2025 | 09:09
Ankara’da yıl boyu süren ‘Forex’ operasyonları 174 şüpheliye uzandı: 84 tutuklu | Video 01:29
Ankara’da yıl boyu süren ‘Forex’ operasyonları 174 şüpheliye uzandı: 84 tutuklu | Video 08.12.2025 | 09:09
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruyu açtırabildi mi? O soruda öyle bir karar verdi ki… 02:32
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruyu açtırabildi mi? O soruda öyle bir karar verdi ki… 07.12.2025 | 23:39
TAG Otoyolu’nda feci kaza: Çarpışan 3 tır alev alev yandı | Video 02:23
TAG Otoyolu’nda feci kaza: Çarpışan 3 tır alev alev yandı | Video 07.12.2025 | 13:26
Uludağ’da kar yağışı etkisini sürdürüyor | Video 03:59
Uludağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor | Video 07.12.2025 | 13:26
Esenyurt’ta park yeri kavgasında bıçaklar konuştu | Video 00:41
Esenyurt’ta park yeri kavgasında bıçaklar konuştu | Video 07.12.2025 | 11:12
Zeytinburnu’nda bir taksici, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü | Video 01:39
Zeytinburnu'nda bir taksici, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü | Video 07.12.2025 | 11:12
Darp ettikleri arkadaşının evinden çarşafla inen şahıslar indikleri yerde mahsur kaldı | Video 02:24
Darp ettikleri arkadaşının evinden çarşafla inen şahıslar indikleri yerde mahsur kaldı | Video 07.12.2025 | 10:59
Dürümcüye intikam saldırısı düzenleyen şüphelinin evinin kurşunlandığı anlar kamerada | Video 00:53
Dürümcüye "intikam saldırısı" düzenleyen şüphelinin evinin kurşunlandığı anlar kamerada | Video 07.12.2025 | 09:40
Eyüpsultan’da yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi | Video 02:40
Eyüpsultan’da yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi | Video 07.12.2025 | 09:06
Çekmeköy’de kontrolden çıkan otobüs yan yattı | Video 01:29
Çekmeköy'de kontrolden çıkan otobüs yan yattı | Video 07.12.2025 | 09:05
Otoyolda aracının içinde uyuyan adamı itfaiye camı kırarak uyandırdı | Video 01:24
Otoyolda aracının içinde uyuyan adamı itfaiye camı kırarak uyandırdı | Video 07.12.2025 | 09:05
Kaza yapan alkollü sürücü, Gazeteci çekerse üflemem diyerek, ekiplere zorluk çıkardı | Video 02:01
Kaza yapan alkollü sürücü, "Gazeteci çekerse üflemem" diyerek, ekiplere zorluk çıkardı | Video 07.12.2025 | 09:05
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 00:10
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 06.12.2025 | 17:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY