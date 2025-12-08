Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video
08.12.2025 | 10:14
Adana’da bir şahıs, bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğu darp etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken aile saldırgandan şikayetçi oldu.
