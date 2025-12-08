Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video 08.12.2025 | 10:14 Adana’da bir şahıs, bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğu darp etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken aile saldırgandan şikayetçi oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle 12.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78190 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla birlikte sokakta bisiklet süren 12 yaşındaki Ç.A.D., bir şahsın saldırısına uğradı. Bu sırada küçük çocuğun arkadaşı kaçıp o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre sonra saldırganın bıraktığı çocuk, yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile, darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.