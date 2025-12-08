Video Yaşam Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı | Video
08.12.2025 | 16:16

Aydın'ın Efeler ilçesinde adliye önünde boşanma aşamasındaki eşi Suat G. tarafından sırtından bıçaklanan Gamze G. yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Aydın Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Suat G. ile eşi Gamze G., adliye önünde karşılaştı. Çift arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Suat G., yanında taşıdığı bıçakla eşi Gamze G.'yi sırtından 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Gamze G., yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gamze G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından Suat G.'yi gözaltına aldı. Yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

