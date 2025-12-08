Kameralara yakalanan bisiklet hırsızına nasihat etti | Video 08.12.2025 | 10:14 Hatay’da apartmanın bodrum katında bulunan bisikleti ve eşyaları çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Kızına ait bisikleti çalındığını anlayıp kısa sürede bulan vatandaş Rasim Savyun, hırsıza ettiği nasihatte "Hırsıza genç olduğunu ve çalışıp azimle bir işe girebileceğini, helalinden ekmek parasını kazanabileceğini söylemek istiyorum" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde bir apartmana telefonla konuşuyor gibi yaparak dikkat çekmeden giren hırsız, bodrum katta bulunan bir bisikleti ve eşyaları torbaya koyarak çaldı. An be an güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen apartman sakini Rasim Savyun, kızına ait bisikletin hırsız tarafından çalındığını fark etti. Yaklaşık 45 dakika çevreyi gezen Savyun, başka bir apartmanın önünde olduğu kızına ait bisikleti gördü. Kızının bisikletini alarak eve gelen Sayyın, polis ekiplerine şikayetçi olmayacağını ifade ederek hırsıza nasihatte bulundu.

"YAZIK YAŞIN GENÇ DİYE ŞİKAYETÇİ OLMADIK VE BİR AN ÖNCE İŞ BUL VE ÇALIŞ"

Kızının bisikletini bulan hırsıza seslenen Rasim Savyun, "Ben kendi aracımı apartmanın önünde temizliyordum. Hırsız telefonla konuşarak sanki apartmandan birisini tanıyormuş gibi içeriye girdi. İçeriye girdikten sonra bisiklet ve birkaç eşyayı çuvalla birlikte alıyor. Eşyaları aldıktan girdiği gibi apartmandan çıkıyor. Elektrik süpürgesini bırakmak için bodrum kata indiğimde bisikletin olmadığını fark ettim. Ondan sonra hemen dışarıya çıkıp çevreye baktım. Sonra kamera kayıtlarını izlediğimde hırsızın girdiğini fark ettik. Hırsız olaydan 45 dakika sonra yakınlarda başka apartmana girerken bisikleti apartmanın önüne bırakıp üstüne kendi montunu koydu. Uzaktan bakınca bizim bisiklet olduğunu anladım. Bisikleti almaya giderken o anda hırsız kaçtı. Önceden polisleri aradım ve yardımcı oldular. Bisikleti bulduğum söyleyince şikayetten vazgeçtim. Bu bölgede depremden önce çok hırsızlıklar oluyordu ama sonrasında ilk defa hırsızlık oldu. Hırsıza genç olduğunu ve çalışıp azimle bir işe girebileceğini, helalinden ekmek parasını kazanabileceğini söylemek istiyorum. Yazık yaşın genç diye şikayetçi olmadık. Bence bir an önce iş bul ve çalış" ifadelerini kullandı.