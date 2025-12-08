Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video
08.12.2025 | 09:10
Hakkari'de etkili olan yağışların ardından yamaçlardan düşen dev kayalar, yolu tamamen kapattı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video 08.12.2025 | 09:10
