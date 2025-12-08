Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video 08.12.2025 | 09:10 Hakkari'de etkili olan yağışların ardından yamaçlardan düşen dev kayalar, yolu tamamen kapattı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Depin mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan yağışlar, bölgede taş ve kaya kopmalarına neden oldu. Yamaçlardan düşen taş ve kaya parçaları karayolunu kısa süreliğine ulaşıma kapattı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle yolu temizlemek için yoğun bir çalışma yürüttü. Yaklaşık bir süre trafiğe kapalı kalan karayolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. Dev kayaların yola düşme anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.