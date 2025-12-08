Uludağ'da yoğun kar! Ekipler yolların kapanmaması için aralıksız çalışıyor | Video 08.12.2025 | 09:09 Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışıyla birlikte yeniden beyaza büründü. Şiddetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, jandarma trafik timleri Milli Park gişelerinden itibaren kar lastiği olmayan araçların zirveye çıkışına izin vermiyor. Karayolları ekipleri, 24 saat esasına göre çalışarak Uludağ yolunun trafiğe kapanmaması için yoğun çaba harcıyor. İş makineleri, özellikle viraj ve yüksek eğimli bölgelerde biriken karı temizleyerek ulaşımın güvenli şekilde sağlanmasını hedefliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hafta sonunu değerlendirmek için Uludağ'a çıkan Bursalılar ise aniden bastıran kar yağışıyla sürpriz yaşadı. Kartopu oynayan vatandaşlar, yeniden beyaza bürünen Uludağ'ın keyfini çıkarırken yetkililer dikkatli olunması uyarısını yineledi. Bursa'dan zirveye macera için çıkan Aksungur Köyü gençleri de bölgede ateş yakarak ısındı, kartopu oynadı. Gençler çok mutlu olduklarını ve Uludağ'da kar sürprizinin kendilerine güzel bir anı bıraktığını ifade etti.Bölgede kar yağışının bu gece ve önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Uludağ'da sıcaklık şu anda 2 derece olarak ölçülürken, gecenin ilerleyen saatlerinde ve pazartesi günü sıcaklığın 0 derece ve altına kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, Uludağ'a çıkacak sürücülere kar lastiği ve zincir uyarısını yineliyor. Karayolları ekipleri hem oteller bölgesinde hem de yol güzergahında kar küreme çalışması yapıyor.