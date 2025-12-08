Video Yaşam Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video
Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video

Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video

08.12.2025 | 09:10

Bursa'da trafik uygulamasında 1.96 promil alkollü çıkan kadın sürücü, polislere hakaret ederek olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yanındaki arkadaşı "Sarhoşun mektubu okunmaz" diyerek arkadaşını savunmaya çalıştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde uygulama yapan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Aracın sorgulamasının ardından sürücü M.Ü. (29)'ye alkol testi yapıldı. Ölçüm sonucunda sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkol ölçümüne itiraz eden M.Ü., polis ekiplerine yüksek sesle tepki göstermeye başladı. Uyarılara rağmen bağırarak çevreyi rahatsız eden sürücü, polis memurlarına hakaret etti. Bu sırada araçtaki arkadaşları da alkollü sürücüyü sakinleştirmekte güçlük çekti. Olay sırasında sürücünün bir arkadaşı, polis ekiplerine "Sarhoşun mektubu okunmaz" diyerek arkadaşını savunmaya çalıştı. Alkollü sürücü M.Ü. ise sinir krizi geçirebileceğini belirterek yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını söyledi. Ayrıca, 100 promil sınırını aşan sürücülere yönelik yasal işlem gereği M.Ü. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye atma" suçundan işlem başlatılarak polis merkezine götürüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video 03:12
Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video 08.12.2025 | 09:10
Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video 00:51
Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video 08.12.2025 | 09:10
Uludağ’da yoğun kar! Ekipler yolların kapanmaması için aralıksız çalışıyor | Video 02:19
Uludağ'da yoğun kar! Ekipler yolların kapanmaması için aralıksız çalışıyor | Video 08.12.2025 | 09:09
Ankara’da yıl boyu süren ‘Forex’ operasyonları 174 şüpheliye uzandı: 84 tutuklu | Video 01:29
Ankara’da yıl boyu süren ‘Forex’ operasyonları 174 şüpheliye uzandı: 84 tutuklu | Video 08.12.2025 | 09:09
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruyu açtırabildi mi? O soruda öyle bir karar verdi ki… 02:32
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruyu açtırabildi mi? O soruda öyle bir karar verdi ki… 07.12.2025 | 23:39
TAG Otoyolu’nda feci kaza: Çarpışan 3 tır alev alev yandı | Video 02:23
TAG Otoyolu’nda feci kaza: Çarpışan 3 tır alev alev yandı | Video 07.12.2025 | 13:26
Uludağ’da kar yağışı etkisini sürdürüyor | Video 03:59
Uludağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor | Video 07.12.2025 | 13:26
Esenyurt’ta park yeri kavgasında bıçaklar konuştu | Video 00:41
Esenyurt’ta park yeri kavgasında bıçaklar konuştu | Video 07.12.2025 | 11:12
Zeytinburnu’nda bir taksici, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü | Video 01:39
Zeytinburnu'nda bir taksici, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü | Video 07.12.2025 | 11:12
Darp ettikleri arkadaşının evinden çarşafla inen şahıslar indikleri yerde mahsur kaldı | Video 02:24
Darp ettikleri arkadaşının evinden çarşafla inen şahıslar indikleri yerde mahsur kaldı | Video 07.12.2025 | 10:59
Dürümcüye intikam saldırısı düzenleyen şüphelinin evinin kurşunlandığı anlar kamerada | Video 00:53
Dürümcüye "intikam saldırısı" düzenleyen şüphelinin evinin kurşunlandığı anlar kamerada | Video 07.12.2025 | 09:40
Eyüpsultan’da yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi | Video 02:40
Eyüpsultan’da yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi | Video 07.12.2025 | 09:06
Çekmeköy’de kontrolden çıkan otobüs yan yattı | Video 01:29
Çekmeköy'de kontrolden çıkan otobüs yan yattı | Video 07.12.2025 | 09:05
Otoyolda aracının içinde uyuyan adamı itfaiye camı kırarak uyandırdı | Video 01:24
Otoyolda aracının içinde uyuyan adamı itfaiye camı kırarak uyandırdı | Video 07.12.2025 | 09:05
Kaza yapan alkollü sürücü, Gazeteci çekerse üflemem diyerek, ekiplere zorluk çıkardı | Video 02:01
Kaza yapan alkollü sürücü, "Gazeteci çekerse üflemem" diyerek, ekiplere zorluk çıkardı | Video 07.12.2025 | 09:05
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 00:10
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 06.12.2025 | 17:40
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 00:51
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 06.12.2025 | 17:40
Avcılar’da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga kamerada | Video 01:27
Avcılar'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga kamerada | Video 06.12.2025 | 16:10
Bisikletli sürücü faciadan böyle döndü: Yaralı kurtuldu | Video 02:05
Bisikletli sürücü faciadan böyle döndü: Yaralı kurtuldu | Video 06.12.2025 | 15:12
Vicdansız koca, karısına sopayla vurup böyle yerde tekmeledi! | Video 02:57
Vicdansız koca, karısına sopayla vurup böyle yerde tekmeledi! | Video 06.12.2025 | 14:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY