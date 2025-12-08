Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video 08.12.2025 | 09:10 Bursa'da trafik uygulamasında 1.96 promil alkollü çıkan kadın sürücü, polislere hakaret ederek olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yanındaki arkadaşı "Sarhoşun mektubu okunmaz" diyerek arkadaşını savunmaya çalıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde uygulama yapan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Aracın sorgulamasının ardından sürücü M.Ü. (29)'ye alkol testi yapıldı. Ölçüm sonucunda sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkol ölçümüne itiraz eden M.Ü., polis ekiplerine yüksek sesle tepki göstermeye başladı. Uyarılara rağmen bağırarak çevreyi rahatsız eden sürücü, polis memurlarına hakaret etti. Bu sırada araçtaki arkadaşları da alkollü sürücüyü sakinleştirmekte güçlük çekti. Olay sırasında sürücünün bir arkadaşı, polis ekiplerine "Sarhoşun mektubu okunmaz" diyerek arkadaşını savunmaya çalıştı. Alkollü sürücü M.Ü. ise sinir krizi geçirebileceğini belirterek yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını söyledi. Ayrıca, 100 promil sınırını aşan sürücülere yönelik yasal işlem gereği M.Ü. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye atma" suçundan işlem başlatılarak polis merkezine götürüldü.