Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video 08.12.2025 | 09:36 Hatay'da kuvvetli fırtınanın etkisiyle ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücüsü, tırcının kendine duvar olmasıyla ilerledi. Tırın rüzgar kıran görevi gördüğü yürek ısıtan anlar takdir topladı.

Hatay'ın Akdeniz kıyısında yer alan ilçelerde yağışlı hava ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İskenderun-Payas Karayolu'nda akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, sürücülere zor anlar yaşattı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bir motosiklet sürücüsünü fark eden tır şoförü, yol boyunca motosiklete rüzgar kıran olacak şekilde güvenli biçimde eşlik etti. Tırın koruması sayesinde motosiklet sürücüsü devrilme tehlikesi yaşamadan yoluna devam ederken yürek ısıtan anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Duyarlı davranış, sosyal medyada kısa sürede büyük takdir toplayarak ilgi odağı oldu.