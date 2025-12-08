Video Yaşam Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video
Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video

Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video

08.12.2025 | 09:36

Hatay'da kuvvetli fırtınanın etkisiyle ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücüsü, tırcının kendine duvar olmasıyla ilerledi. Tırın rüzgar kıran görevi gördüğü yürek ısıtan anlar takdir topladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hatay'ın Akdeniz kıyısında yer alan ilçelerde yağışlı hava ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İskenderun-Payas Karayolu'nda akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, sürücülere zor anlar yaşattı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bir motosiklet sürücüsünü fark eden tır şoförü, yol boyunca motosiklete rüzgar kıran olacak şekilde güvenli biçimde eşlik etti. Tırın koruması sayesinde motosiklet sürücüsü devrilme tehlikesi yaşamadan yoluna devam ederken yürek ısıtan anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Duyarlı davranış, sosyal medyada kısa sürede büyük takdir toplayarak ilgi odağı oldu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video 00:27
Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video 08.12.2025 | 09:36
Kardeş kavgasında sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu | Video 00:55
Kardeş kavgasında sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu | Video 08.12.2025 | 09:36
Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video 03:12
Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video 08.12.2025 | 09:10
Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video 00:51
Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video 08.12.2025 | 09:10
Uludağ’da yoğun kar! Ekipler yolların kapanmaması için aralıksız çalışıyor | Video 02:19
Uludağ'da yoğun kar! Ekipler yolların kapanmaması için aralıksız çalışıyor | Video 08.12.2025 | 09:09
Ankara’da yıl boyu süren ‘Forex’ operasyonları 174 şüpheliye uzandı: 84 tutuklu | Video 01:29
Ankara’da yıl boyu süren ‘Forex’ operasyonları 174 şüpheliye uzandı: 84 tutuklu | Video 08.12.2025 | 09:09
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruyu açtırabildi mi? O soruda öyle bir karar verdi ki… 02:32
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruyu açtırabildi mi? O soruda öyle bir karar verdi ki… 07.12.2025 | 23:39
TAG Otoyolu’nda feci kaza: Çarpışan 3 tır alev alev yandı | Video 02:23
TAG Otoyolu’nda feci kaza: Çarpışan 3 tır alev alev yandı | Video 07.12.2025 | 13:26
Uludağ’da kar yağışı etkisini sürdürüyor | Video 03:59
Uludağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor | Video 07.12.2025 | 13:26
Esenyurt’ta park yeri kavgasında bıçaklar konuştu | Video 00:41
Esenyurt’ta park yeri kavgasında bıçaklar konuştu | Video 07.12.2025 | 11:12
Zeytinburnu’nda bir taksici, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü | Video 01:39
Zeytinburnu'nda bir taksici, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü | Video 07.12.2025 | 11:12
Darp ettikleri arkadaşının evinden çarşafla inen şahıslar indikleri yerde mahsur kaldı | Video 02:24
Darp ettikleri arkadaşının evinden çarşafla inen şahıslar indikleri yerde mahsur kaldı | Video 07.12.2025 | 10:59
Dürümcüye intikam saldırısı düzenleyen şüphelinin evinin kurşunlandığı anlar kamerada | Video 00:53
Dürümcüye "intikam saldırısı" düzenleyen şüphelinin evinin kurşunlandığı anlar kamerada | Video 07.12.2025 | 09:40
Eyüpsultan’da yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi | Video 02:40
Eyüpsultan’da yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi | Video 07.12.2025 | 09:06
Çekmeköy’de kontrolden çıkan otobüs yan yattı | Video 01:29
Çekmeköy'de kontrolden çıkan otobüs yan yattı | Video 07.12.2025 | 09:05
Otoyolda aracının içinde uyuyan adamı itfaiye camı kırarak uyandırdı | Video 01:24
Otoyolda aracının içinde uyuyan adamı itfaiye camı kırarak uyandırdı | Video 07.12.2025 | 09:05
Kaza yapan alkollü sürücü, Gazeteci çekerse üflemem diyerek, ekiplere zorluk çıkardı | Video 02:01
Kaza yapan alkollü sürücü, "Gazeteci çekerse üflemem" diyerek, ekiplere zorluk çıkardı | Video 07.12.2025 | 09:05
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 00:10
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 06.12.2025 | 17:40
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 00:51
SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ durağında feci olay: Durakta bayılan genç kıza metrobüs çarptı! 06.12.2025 | 17:40
Avcılar’da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga kamerada | Video 01:27
Avcılar'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga kamerada | Video 06.12.2025 | 16:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY