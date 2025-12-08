Video Yaşam Yüksekova'da yoğun kar! Araçlar yolda kaldı, görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video
08.12.2025 | 10:14

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Yollarda kalan araçların imdadına vatandaşlar ve ekipler yetişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) bölge için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Hakkari ve ilçelerinde beklenen kar yağışı etkili oldu. Dün öğle saatlerinde başlayan yağışlar, akşam saatlerine doğru yerini kesintiye bırakırken, sabaha karşı yeniden etkili olan kar yağışı ilçeyi adeta felç etti.

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar ve okula gitmek için yola çıkan öğrenciler, güne kar sürprizi ile uyandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi bulurken, cadde ve sokaklarda park halinde bulunan araçlar tamamen kar altında kaldı. Görüş mesafesi ise tehlikeli seviyelere inerek 20 metreye kadar düştü.

Özellikle yokuşlu yollarda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücülerin yardımına diğer vatandaşlar koştu.
Öte yandan, Yüksekova 117. Karayolları Şefliği ekipleri ve Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları kar temizleme ve tuzlama çalışmaları ile yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlattı.

