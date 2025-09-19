Cezaevi çıkışında havai fişekli kutlama: 50 yaşındaki kadını darp ettiler! ’Babanızın yeri m?’

Akılalmaz olay, 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki bir binada yaşayan ve cezaevinden tahliye olan bir kişi için, yakınları kutlama yapmak istedi. Kutlamaya başlayan grup, sokak arasında havai fişek atınca binadan inen Kerime Doyranlı ve kardeşi Erol Doyranlı duruma tepki gösterdi. Grubun bağırarak karşılık vermesi üzerine iki kardeş de yaşlıların ve çocukların korktuğunu söyleyerek gruptaki kişilere tepki gösterdi. Tartışmanın küfürleşmeye dönüşmesi üzerine çıkan kavgada kutlama yapan gruptaki kişiler, kendilerine tepki gösteren iki kardeşi darbetti.

Sokağın bir anda karıştığı olayda darbedilen ve çığlık atan Kerim Doyranlı, 'Babanızın yeri mi' , 'Polisi arayın' diyerek dakikalarca bağırdı. Kavga ihbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane motorize Yunus polisi tarafından sonlandırıldı. Kavga sırasında darbedilerek yaralanan iki kardeşe, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. İki kardeşin darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi olması üzerine taraflar emniyete götürüldü. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

'İKİMİZ DE DAYAK YEDİK; BURNUM KIRILDI'

Olayda darbedilen ve başına dikiş atılan Kerime Doyranlı o anları anlattı. Doyranlı, "Yukarıdan aşağı evime geliyordum kalabalık vardı. Zaten yoldaki parke taşlarını da aşağı atıyorlardı. Üstüne birşey koyup fırlatıyorlardı. Kapımın önünde kalabalık gördüm. Onlara, 'Yapmayın çocuklar korkuyor hasta ve yaşlı var' dedim. Havai fişekler silah atıyorlardı. Bir de bana 'Çek çek, git kime şikayet ediyorsan et, polise de et istiyorsan' dediler. 'Yaptığınız doğru değil' dedim üstüme saldırdılar. Kardeşim de beni korumak amacıyla bana arkadan sarıldı. İkimiz beraber dayak yedik. Hastaneye gittik burnum kırık. Bize saldıran 15-20 kişi, kutlama amacı da hapisten çıkan kişi için. Normal aktivitemi yapamıyorum, kaburgam ağrıyor. Ayağa kalkıp yürüyemiyorum. Bugün biraz daha iyiyim. Yemek yiyemiyorum midem bulanıyor" diye konuştu.