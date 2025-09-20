Kağıthane'de havai fişekli cezaevi çıkışı kutlaması yapanlar yoldan geçen kadına saldırıp yaraladı!
Kağıthane'de iddiaya göre cezaevinden tahliye olan bir kişi için yakınları sokakta havai fişekli kutlama düzenledi. Grubun yaptığı kutlamaya Kerime Doyranlı (50) ve kardeşi Erol Doyranlı (44) yaşlıların ve çocukların korktuğunu söyleyerek tepki gösterdi. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 'Babanızın yeri mi' diyen iki kardeş darp edildi. Başına dikiş atılan Kerime Doyranlı, "Yaptığınız doğru değil dedim üstüme saldırdılar. Kardeşim de beni korumak amacıyla bana arkadan sarıldı. İkimiz dayak yedik" dedi. Kadının bayıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
