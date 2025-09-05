CHP'de poşet poşet para skandalı! Bomba şaibeli kurultay itirafı: "100 bin lirayı dağıtmamı istediler"

Kriz ve kaosun eksik olmadığı CHP'de, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği şaibeli kurultay sürecine ilişkin çok konuşulacak yeni iddialar ortaya atıldı. CHP eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, katıldığı bir televizyon programında Özel'i destekleme karşılığında delegelere para dağıtıldığını itiraf etti. Başrolde Özgür Karabat ve Ekrem İmamoğlu'nun olduğu skandallar zincirini tek tek açıklayan Uyanık, "Her taraftan kirli ilişkiler akıyor. Özgür Özel diyor ya, 'Dosya boş, dosyanın içeriği bomboş.' Gelin benim iddialarımı çürütün" dedi.

CHP'deki şaibeli kurultay süreci bir kez daha skandalla gündemde. Eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, bir televizyon kanalına katılarak kurultay öncesi ve sırasında yaşananları tek tek anlattı. Parti içinde rüşvet, vaat ve para trafiği eksik olmadı. Veysi Uyanık'tan şaibeli kurultay itirafı: Dağıtmam için 100 bin lira verdiler Veysi Uyanık, CHP'nin 38. Olağan kurultayından bir hafta kadar önce CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın kendisini İstanbul'a görüşme için davet ettiğini söyledi. Uyanık, otelde Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu ve Metin Kaya ile toplantı yaptıklarını belirterek, Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i desteklemelerini istediğini, diğer detayları ise Özgür Karabat ile halletmesini söylediğini anlattı.

"100 BİN LİRA OLUR MU? 200 BİN LİRAYA ANLAŞTIK" Uyanık, kurultaydan TBMM'ye gittiklerinde Karabat'ın bir kargo poşeti içerisindeki 100 bin lirayı elden verip delegeleri dağıtmasını istediğini itiraf etti. Uyanık şu ifadeleri kullandı: "Otelde, ben, Özgür Karabat, Metin Kaya, Ekrem Bey geldi, toplantı odasında oturduk. Ekrem Bey bu süreçte onları desteklemem gerektiğini, bu değişimi yapmamız gerektiğini, herhangi bir konu, bir şey olursa Özgür Karabat'la çözeceğimizi söyledi. Biz döndük, geldik Ankara'ya, Meclis'e uğradım. Ya dedim, herkese para pul dağıtıyorsunuz. Tabii o arada Turan Güneş de, bunlar bir ofis açmışlar; Özgür Özel, Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan falan, bütün A takımı orada, çalışmalar oradan yürütülüyorlar. İmza istediler. İmza vermeden önce de işte, ben baktım herkese para, pul, vaatlerde bulunuyor. Ben de dedim ki Özgür Karabat'a, 'ya, bizim delegelere ne vereceksin?' dedim. Ya bu Meclis'te, odasında oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında oluyor. Dedi, 'ya işte bir 100 bin lira verelim.' Ya dedim, 'ayıptır, 100 bin lira olur mu?' dedim. Yani 200 bin liraya anlaştık. Dedim, '100 bin lirasını il başkanımıza ver, ben de 100 bin lirayı alıp delegelere dağıtacağım.' Dedim, 'market kartı da var, ondan da verelim' dedi."