Veysi Uyanık'tan şaibeli kurultay itirafı: Dağıtmam için 100 bin lira verdiler
CHP eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, katıldığı bir televizyon programında Özel'i destekleme karşılığında delegelere para dağıtıldığını itiraf etti.
