CHP’den istifa etmişti: Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye katılıyor! Rozetini Başkan Erdoğan takacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MKYK toplantısında iç ve dış konular gündeme geldi. Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan İsrail saldırısını değerlendiren Erdoğan, "Katar'daki hain saldırı bizim Çelik Kubbe'de ne kadar doğru adım attığımızı gösterdi" dedi.

İsrail'in bölgedeki agresifliğinin arttığına dikkat çeken Erdoğan, "Tüm paydaşlarla bu konudaki ilişkiler konusunda daha fazla temas içinde olmalıyız" ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinin yürütücüsünün de hamisinin de Cumhur İttifakı'nın kendisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İttifak ortağımız ile aramıza fitne sokmaya çalışıyorlar ama izin vermiyoruz" diye konuştu. CHP'deki gelişmeleri de dışarıdan takip ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Kendi içlerinden ortaya çıkan bir durum" değerlendirmesinde bulundu.