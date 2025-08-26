SON DAKİKA... CHP’li Erdal Beşikçioğlu vatandaşı toz ve çamura mahkum etti! Vatandaştan tepki yağdı: Belediyemizi bulamıyoruz!

SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partili Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, skandal bir uygulamaya imza attı. Yenibağlıca Mahallesi’nde bulunan şantiye deposundaki kum ve gübre yığınları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Belediyeye yapılan onlarca şikâyet cevapsız kalırken, vatandaştan hem CHP’li yönetime hem de Beşikçioğlu’na tepki yağdı: Beşikçioğlu bu koltukta oturmamalı!

TOLGA ÖZLÜ

SON DAKİKA... CHP'li Etimesgut Belediyesi'nin Yenibağlıca Mahallesi'ndeki ihmali, vatandaşı adeta esir hayatı yaşamaya mahkum etti. Taçelit Villaları ve Balabey Konakları sakinleri, belediyeye ait ardiye bir kum ocağı ve hemen yanındaki dev gübre yığını nedeniyle evlerinden çıkamaz, camlarını açamaz hale geldi.

Vatandaşlar toz, kötü koku ve farelerden dolayı isyanda. Mahalle sakinlerinin "Cezaevi gibi yaşıyoruz" isyanına rağmen, CHP'li belediye yönetimi soruna çözüm üretmek bir yana, şikayetlere dahi dönüş yapmıyor. Mahalle sakinleri SABAH'a anlattıkları, CHP'li belediyenin vatandaşla olan iletişim kopukluğunu ve hizmetten yoksun yönetim anlayışını gözler önüne seriyor:

"BAHÇELİ EVE GEÇTİK AMA ÇOCUKLARIMIZI DIŞARI ÇIKARAMIYORUZ"

Bölge sakinlerinden Aysun Gülpınar, belediyenin yapılan şikayete dönüş yapmadığını belirterek "Taçelit Villaları'nda oturuyorum. Buradaki kum yığınından dolayı gerçekten çok rahatsızız. Evimizin içi, masalarımız, balkonlarımız sürekli toz içinde. Temizlik yapıyoruz ama beş dakika sonra her şey yeniden kirleniyor. Bahçemize kahvaltı için çıkamıyoruz, çocuklarımızı dışarı oynatamıyoruz. Aslında bahçeli ev almamızın sebebi çocuklarımızın rahat oynayabilmesiydi. Fakat geldiğimiz noktada, bahçeyi bırakın camı dahi açamıyoruz. Hijyen ve sağlık açısından çok kötü bir durumdayız. Sürekli o tozu soluyoruz, ciğerlerimize çekiyoruz. Küçük çocuklarımız var, onların sağlığı daha da çok tehlikede. Komşularımız belediyeye yazmış ama onlara da herhangi bir geri dönüş olmamış. Gerçekten çok zor durumdayız. Her gün aynı kirliliği, aynı kokuyu çekiyoruz. Lütfen artık bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz."

"TOZ, ÇAMUR VE GÜBRE KOKUSUYLA YAŞIYORUZ"

Şantiye alanına dönen bölgede oturan Pelin Özok ise "Burada dev bir gübre yığını var" diyerek duruma tepki gösterdi. Özok, "Balabey Konakları'nda, 2267. Sokak'ta oturuyorum. Gördüğünüz gibi arkamızda dev kum yığınları var ve biz bunlarla yaşamak zorunda bırakılıyoruz. Ne balkonda ne verandada oturabiliyoruz. Evimizin içinde bile rahat nefes alamıyoruz. Yemek yerken toz doluyor, balkona masa kuramıyoruz.

Sadece toz değil, burada dev bir gübre yığını da var. Affedersiniz ama kokusu lağımdan beter. Rüzgar estiğinde böcekler uçuşuyor. Yazın sıcağında cam açamıyoruz, çocuklarımızı bahçeye çıkaramıyoruz. Böyle bir manzara yerleşim yerinin göbeğinde olabilir mi?

"BELEDİYEDEN TEK BİR GERİ DÖNÜŞ OLMADI"

Birçok yere başvurduk. CİMER'e yazdık, belediyeye ilettik, hatta sosyal medya üzerinden de duyurmaya çalıştık. Bağlıca'nın muhtarı Ebru Hanım defalarca uğraştı ama onu da ciddiye almamışlar. Etimesgut Belediyesi'nden tek bir geri dönüş olmadı. İnsanların mağduriyetine kulak tıkıyorlar.

Sorun sadece gündüz yaşanmıyor. Gece geç saatlerde, belediyeye ait şantiyede alkol alınarak yüksek sesle müzik açılıyor. Geçenlerde saat 03.30'da iki araç geldi, şantiyede maç oynadılar, müzik açtılar. 112'yi aradım, polis 20 dakika sonra geldi ama onlar gelmeden beş dakika önce zaten dağılmışlardı. Bu kadar başıboş bir belediye yönetimi olur mu? Bizim tek isteğimiz burada yaşayan insanların huzur içinde yaşamaları. Kum ve gübre yığınlarının kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü bu toz ve koku bizi hasta edebilir. Burada bebekler, çocuklar yaşıyor. Burası insanların yaşam alanı, kum ocağı değil" dedi.

"KOKUDAN DURULMUYOR, FARELER GEZİYOR"

Ogün Kaner Gülpınar ise bölgede kokudan durulmadığını ve farelerin gezdiğini anlattı. Gülpınar, "Ben de Taçelit Villaları'nda oturuyorum. Gördüğünüz manzara yüzünden ne cam açabiliyoruz ne bahçeye çıkabiliyoruz. Bahçeli evimiz var ama kullanamıyoruz. Hayvanlarımızı dışarı çıkaramıyoruz, çünkü etraf sürekli toz ve koku içinde. Belediyeye defalarca şikâyette bulunduk. Bize verilen cevap ise inanılır gibi değil: 'Adresinizi bulamıyoruz.' Evimin adresini, konumunu verdim. Buraya gelmeleri için her detayı ilettim. Evime gelseler zaten bu manzarayı kendileri görecekler. Yan tarafta gübre yığını var, kokudan durulmuyor, fareler geziyor.

Ama belediye hâlâ adresi bulamıyor! Arabalarımızın üstü her gün çamur ve kumla kaplanıyor. Araçlar buradan geçerken hızlı kullanıyor, etrafa daha fazla kum saçılıyor. Çocuklarım var, iki küçük kızım, onların sağlığı bu ortamda ciddi şekilde tehdit altında. Üstelik burada çalışan işçiler geceleri alkol alıp yüksek sesle müzik açıyor. Ailemle, özellikle küçük kızlarımla bu ortamda yaşamak çok zor. Cezaevi gibi dört duvar arasına sıkışmış yaşıyoruz. Buranın şehrin ortasında bir kum ocağı olması kabul edilemez. Herkes şikâyetçi ama belediye 'adres bulamıyoruz' bahanesine sığınıyor. Bu bahaneyi asla kabul etmiyoruz. Sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz."

AK PARTİLİ YALÇIN'DAN SERT TEPKİ: CHP BELEDİYECİLİĞİNİN ÖZETİ

Mahallede Vatandaşlarla incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Etimesgut Belediyesi Meclis Üyesi Nihat Yalçın, gördüğü tablo karşısında sert sözlerle CHP'li Başkan Beşikçioğlu'nu hedef aldı:

"Etimesgut'un Bağlıca bölgesinde vatandaşlarımızın ciddi bir sorunu olduğunu biliyorduk ama bu kadar vahim boyutlarda olabileceğini tahmin etmemiştim. Mahalle halkı, arkamızda gördüğünüz bu kum ve gübre yığınlarından dolayı adeta esir gibi yaşıyor. İnsanlar bahçeli ev almış, huzurlu bir yaşam hayal etmiş ama CHP'li belediyenin ihmali yüzünden toz ve kokudan nefes alamaz hale gelmişler.

Vatandaş CİMER'e başvuruyor, belediyeye ulaşıyor ama ya cevap alamıyor ya da 'adresinizi bulamıyoruz' cevabıyla geçiştiriliyor. Oysa biz bugün mahalleye geldik, konumdan çok kolay bulduk. Demek ki mesele adres bulamamak değil, mesele vatandaşı önemsememek.

"VATANDAŞ BAŞKANINA ULAŞAMIYOR"

Erdal Beşikçioğlu iyi bir sanatçı olabilir ama belediye başkanlığı sahneye çıkmaya benzemez. Belediye başkanlığı ciddi sorumluluk ister. Etimesgut'a bu görüntüyü reva gören, vatandaşını bu kadar mağdur eden bir başkan, iyi bir başkan değildir. Eğer bu sorunu çözmekten acizse, o koltukta oturmamalıdır. Şunu özellikle belirtmek istiyorum: Bu sözlerim siyasetten bağımsızdır. Aynı manzarayı bir AK Partili belediye bırakmış olsaydı, aynı tepkiyi verirdim. Burada mesele parti değil, vatandaşın huzuru ve sağlığıdır. İnsanların nefes alması gereken yerde, belediye toz ve kokuyu dayatıyor.

Vatandaş başkanına ulaşamıyor. Beşikçioğlu göreve gelir gelmez birkaç kez halk günü düzenledi ama çok geçmeden onları da bıraktı. Şimdi ne makamında var ne mecliste var. Etimesgut halkı başkansız kalmış durumda. Biz onların sesi olmak için buradayız ve önümüzdeki günlerde bu meseleyi meclis gündemine taşıyacağız. Bu yığınlar kaldırılana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.