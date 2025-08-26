SON DAKİKA... CHP’li Erdal Beşikçioğlu vatandaşı toz ve çamura mahkum etti! Vatandaştan tepki yağdı: Belediyemizi bulamıyoruz!
SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partili Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, skandal bir uygulamaya imza attı. Yenibağlıca Mahallesi’nde bulunan şantiye deposundaki kum ve gübre yığınları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Belediyeye yapılan onlarca şikâyet cevapsız kalırken, vatandaştan hem CHP’li yönetime hem de Beşikçioğlu’na tepki yağdı: Beşikçioğlu bu koltukta oturmamalı!
SON DAKİKA... CHP'li Etimesgut Belediyesi'nin Yenibağlıca Mahallesi'ndeki ihmali, vatandaşı adeta esir hayatı yaşamaya mahkum etti. Taçelit Villaları ve Balabey Konakları sakinleri, belediyeye ait ardiye bir kum ocağı ve hemen yanındaki dev gübre yığını nedeniyle evlerinden çıkamaz, camlarını açamaz hale geldi.
Vatandaşlar toz, kötü koku ve farelerden dolayı isyanda. Mahalle sakinlerinin "Cezaevi gibi yaşıyoruz" isyanına rağmen, CHP'li belediye yönetimi soruna çözüm üretmek bir yana, şikayetlere dahi dönüş yapmıyor. Mahalle sakinleri SABAH'a anlattıkları, CHP'li belediyenin vatandaşla olan iletişim kopukluğunu ve hizmetten yoksun yönetim anlayışını gözler önüne seriyor:
"BAHÇELİ EVE GEÇTİK AMA ÇOCUKLARIMIZI DIŞARI ÇIKARAMIYORUZ"
Bölge sakinlerinden Aysun Gülpınar, belediyenin yapılan şikayete dönüş yapmadığını belirterek "Taçelit Villaları'nda oturuyorum. Buradaki kum yığınından dolayı gerçekten çok rahatsızız. Evimizin içi, masalarımız, balkonlarımız sürekli toz içinde. Temizlik yapıyoruz ama beş dakika sonra her şey yeniden kirleniyor. Bahçemize kahvaltı için çıkamıyoruz, çocuklarımızı dışarı oynatamıyoruz. Aslında bahçeli ev almamızın sebebi çocuklarımızın rahat oynayabilmesiydi. Fakat geldiğimiz noktada, bahçeyi bırakın camı dahi açamıyoruz. Hijyen ve sağlık açısından çok kötü bir durumdayız. Sürekli o tozu soluyoruz, ciğerlerimize çekiyoruz. Küçük çocuklarımız var, onların sağlığı daha da çok tehlikede. Komşularımız belediyeye yazmış ama onlara da herhangi bir geri dönüş olmamış. Gerçekten çok zor durumdayız. Her gün aynı kirliliği, aynı kokuyu çekiyoruz. Lütfen artık bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz."