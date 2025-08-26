SON DAKİKA... CHP’li Erdal Beşikçioğlu vatandaşı toz ve çamura mahkum etti! Vatandaştan tepki yağdı: Belediyemizi bulamıyoruz!

"TOZ, ÇAMUR VE GÜBRE KOKUSUYLA YAŞIYORUZ" Şantiye alanına dönen bölgede oturan Pelin Özok ise "Burada dev bir gübre yığını var" diyerek duruma tepki gösterdi. Özok, "Balabey Konakları'nda, 2267. Sokak'ta oturuyorum. Gördüğünüz gibi arkamızda dev kum yığınları var ve biz bunlarla yaşamak zorunda bırakılıyoruz. Ne balkonda ne verandada oturabiliyoruz. Evimizin içinde bile rahat nefes alamıyoruz. Yemek yerken toz doluyor, balkona masa kuramıyoruz. Sadece toz değil, burada dev bir gübre yığını da var. Affedersiniz ama kokusu lağımdan beter. Rüzgar estiğinde böcekler uçuşuyor. Yazın sıcağında cam açamıyoruz, çocuklarımızı bahçeye çıkaramıyoruz. Böyle bir manzara yerleşim yerinin göbeğinde olabilir mi?

"BELEDİYEDEN TEK BİR GERİ DÖNÜŞ OLMADI" Birçok yere başvurduk. CİMER'e yazdık, belediyeye ilettik, hatta sosyal medya üzerinden de duyurmaya çalıştık. Bağlıca'nın muhtarı Ebru Hanım defalarca uğraştı ama onu da ciddiye almamışlar. Etimesgut Belediyesi'nden tek bir geri dönüş olmadı. İnsanların mağduriyetine kulak tıkıyorlar. Sorun sadece gündüz yaşanmıyor. Gece geç saatlerde, belediyeye ait şantiyede alkol alınarak yüksek sesle müzik açılıyor. Geçenlerde saat 03.30'da iki araç geldi, şantiyede maç oynadılar, müzik açtılar. 112'yi aradım, polis 20 dakika sonra geldi ama onlar gelmeden beş dakika önce zaten dağılmışlardı. Bu kadar başıboş bir belediye yönetimi olur mu? Bizim tek isteğimiz burada yaşayan insanların huzur içinde yaşamaları. Kum ve gübre yığınlarının kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü bu toz ve koku bizi hasta edebilir. Burada bebekler, çocuklar yaşıyor. Burası insanların yaşam alanı, kum ocağı değil" dedi.