CHP’li İzmir’de yine aynı rezalet! Vatandaş isyan etti: Koku 5’inci kata kadar çıkıyor!

Karşıyaka, Buca ve Konak ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde konteynerler ve çevresinde çöp yığınları oluşmaya devam ediyor. Biriken çöpler kaldırımlara ve yollara taşarken, vatandaşların, çöplerin, kötü koku, sinek ve böceklerin bölgede artmasına neden olduğunu dile getirdi. İlçede günlerdir bu sorunun sürdüğünü belirten vatandaşlar, çöplerin zamanında toplanması gerektiğini dile getirdi.