CHP’li İzmir’de yine aynı rezalet! Vatandaş isyan etti: Koku 5'inci kata kadar çıkıyor!
İzmir’de CHP’li belediyeler yine sınıfta kaldı... Toplanmayan çöpler cadde ve sokakları kapladı. Sıcak havanın da etkisiyle kötü kokuya neden olan çöplerin toplanmamasına tepki gösteren vatandaşlardan Cüneyt Alan Ankara'dan İzmir'e misafir olarak geldiğini belirtip, "Çöp kokusu 5'inci kata kadar çıkıyor. İzmir'e yerleşmek istiyordum ancak gelip gördüm. Buraya mikrop kapmaya mı yerleşeceğiz? 55 yaşındayım hiç böyle bir şey görmedim" diyerek isyan bayrağı açtı
Karşıyaka, Buca ve Konak ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde konteynerler ve çevresinde çöp yığınları oluşmaya devam ediyor. Biriken çöpler kaldırımlara ve yollara taşarken, vatandaşların, çöplerin, kötü koku, sinek ve böceklerin bölgede artmasına neden olduğunu dile getirdi. İlçede günlerdir bu sorunun sürdüğünü belirten vatandaşlar, çöplerin zamanında toplanması gerektiğini dile getirdi.
'ÇÖP KOKUSU, 5'İNCİ KATA ÇIKIYOR'
Ankara'dan İzmir'e misafir olarak gelen vatandaşlardan Cüneyt Alan, "Cuma günü geldim, o günden beri burası çöp dolu. Mahallenin tümünü dolaştım her tarafta çöpler birikmiş durumda.
İnsanlar çöpleri evlerine mi bitirecek? Mecbur kaldıkları için konteyner da dolu olunca çevresine atmak zorunda kalıyorlar. Çöp kokusu 5'inci kata kadar çıkıyor.