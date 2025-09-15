Çocuklarını okula götüren babaya tokat attı! Kim bu maganda! Hem suçlu hem güçlü
Sosyal medyada çok konuşulan olay Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşandı. İki çocuğunu okula götüren babaya, süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsü tarafından tokat atıldı. Sürücünün, çocukların gözü önünde babanın boğazını tutup tokat attığı anlar kameraya böyle yansıdı. Sosyal medyada o magandaya tepki yağdı: Karaktersiz, korkak!
Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video
Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti.
Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı.