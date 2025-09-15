Çocuklarını okula götüren babaya tokat attı! Kim bu maganda! Hem suçlu hem güçlü

Sosyal medyada çok konuşulan olay Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşandı. İki çocuğunu okula götüren babaya, süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsü tarafından tokat atıldı. Sürücünün, çocukların gözü önünde babanın boğazını tutup tokat attığı anlar kameraya böyle yansıdı. Sosyal medyada o magandaya tepki yağdı: Karaktersiz, korkak!

İHA
Pes dedirten olay Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba, iddiaya göre süratli bir şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı.
Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti.

Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı.

Bu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Babanın şikayetçi olacağı öğrenildi. Sosyal medya kullanıcılarından ise magandaya tepki yağdı:

'Hangi baba çocuklarının yanında bu muameleyi hak eder?'

'Çocuğa yazık küçücük daha travma olarak kalır artık silemezsin bunu çocuktan...'

'Gelip kusura bakma diyeceğine yaptığı harekete bak...'

'Bunlar insan olamaz, yaratıklar…'

'Karaktersiz korkak!'