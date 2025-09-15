Video Yaşam Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video
Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video

Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video

15.09.2025 | 16:42

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki çocuğunu okula götüren babaya, süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsü tarafından tokat atıldı. Sürücünün, çocukların gözü önünde babanın boğazını tutup tokat attığı anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba, iddiaya göre süratli bir şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı. Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti.
Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı. Bu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Babanın şikayetçi olacağı öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video 01:10
Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video 15.09.2025 | 16:42
Altınova Belediyesi’nin makam aracının kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:11
Altınova Belediyesi'nin makam aracının kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.09.2025 | 15:58
Üsküdar’da trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıkan sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 00:50
Üsküdar’da trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıkan sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 15.09.2025 | 15:45
Spor salonu kurşunlama olayında serbest kalan şüpheli tutuklandı | Video 00:26
Spor salonu kurşunlama olayında serbest kalan şüpheli tutuklandı | Video 15.09.2025 | 15:45
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle böyle yaraladı | Video 01:13
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle böyle yaraladı | Video 15.09.2025 | 15:33
Buca’da çöp isyanı: Belediye başkanını bu kokuyu içine çekmeye davet ediyorum | Video 08:04
Buca'da çöp isyanı: "Belediye başkanını bu kokuyu içine çekmeye davet ediyorum" | Video 15.09.2025 | 14:11
Operatör damada eziyet olsun diye iş makinasını yağlattılar | Video 04:45
Operatör damada eziyet olsun diye iş makinasını yağlattılar | Video 15.09.2025 | 13:38
Başakşehir’de yol verme kavgası: Biri kaçtı, diğeri kovaladı | Video 02:17
Başakşehir’de yol verme kavgası: Biri kaçtı, diğeri kovaladı | Video 15.09.2025 | 13:38
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı | Video 01:19
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı | Video 15.09.2025 | 13:27
Marketteki kağıt havluları tutuşturan 10 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı | Video 02:28
Marketteki kağıt havluları tutuşturan 10 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı | Video 15.09.2025 | 13:26
Ahırdaki soğuk hava deposunda bulunan 1,5 ton uygunsuz et imha edildi | Video 01:04
Ahırdaki soğuk hava deposunda bulunan 1,5 ton uygunsuz et imha edildi | Video 15.09.2025 | 12:42
Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye getirildi | Video 00:43
Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye getirildi | Video 15.09.2025 | 10:48
Parkta oyun oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti | Video 00:59
Parkta oyun oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti | Video 15.09.2025 | 10:41
Esenyurt’ta düğün çıkışı ortalık karıştı | Video 02:48
Esenyurt’ta düğün çıkışı ortalık karıştı | Video 15.09.2025 | 10:41
Banka hesabını ve kartını arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı | Video 04:10
Banka hesabını ve kartını arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı | Video 15.09.2025 | 10:41
Batman’da 4 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı | Video 02:32
Batman'da 4 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı | Video 15.09.2025 | 09:42
Amasra’da bıçaklı kavga: 7 yaralı | Video 02:39
Amasra'da bıçaklı kavga: 7 yaralı | Video 15.09.2025 | 08:57
Kavşakta kaza: 5 yaralı | Video 01:14
Kavşakta kaza: 5 yaralı | Video 15.09.2025 | 08:57
Çanakkale’de denize düşen arkadaşını kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti | Video 00:27
Çanakkale'de denize düşen arkadaşını kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti | Video 15.09.2025 | 08:56
Bakan Yerlikaya: Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 364 şüpheliyi yakaladık | Video 00:36
Bakan Yerlikaya: "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 364 şüpheliyi yakaladık" | Video 15.09.2025 | 08:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY