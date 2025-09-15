Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki çocuğunu okula götüren babaya, süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsü tarafından tokat atıldı. Sürücünün, çocukların gözü önünde babanın boğazını tutup tokat attığı anlar kameraya yansıdı.
Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı. Bu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Babanın şikayetçi olacağı öğrenildi.
