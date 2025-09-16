Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atmıştı! Sosyal medyayı sallayan olayda komşular konuştu: Çok örnek bir babaydı...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan ve tüm Türkiye'yi sarsan olayda, çocuklarını okula götüren bir babaya, aşırı hız yapan sürücü tarafından tokat atılması büyük yankı uyandırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyaya yansımasıyla büyüyen olaya, mahalle halkı ve yetkililer sert tepki gösterdi.
Olay, dün sabah Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Çocuklarını okula götüren bir baba, yanından aşırı hızla geçen cip sürücüsü O.C.'yi uyardı. Bu uyarı üzerine duran sürücü, babayla tartışmaya başladı.
OLAY ANI VE SOSYAL MEDYAYA YANSIMASI
Görüntülerde, tartışmanın büyümesiyle cipten inen sürücünün, çocuklarının gözü önünde babaya tokat attığı ve ardından hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması, kamuoyunda infiale yol açtı.
ADALET BAKANI VE İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN HIZLI ADIM
Olayın sosyal medyada gündem olmasının hemen ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya müdahil oldu. Bakan Tunç, O.C. hakkında gözaltı kararı verildiğini duyururken, Bakan Yerlikaya da şüphelinin kısa sürede yakalandığını bildirdi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
İŞTE O ÇOK KONUŞULAN ANLAR
