Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atmıştı! Sosyal medyayı sallayan olayda komşular konuştu: Çok örnek bir babaydı...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan ve tüm Türkiye'yi sarsan olayda, çocuklarını okula götüren bir babaya, aşırı hız yapan sürücü tarafından tokat atılması büyük yankı uyandırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyaya yansımasıyla büyüyen olaya, mahalle halkı ve yetkililer sert tepki gösterdi.

Olay, dün sabah Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Çocuklarını okula götüren bir baba, yanından aşırı hızla geçen cip sürücüsü O.C.'yi uyardı. Bu uyarı üzerine duran sürücü, babayla tartışmaya başladı.

OLAY ANI VE SOSYAL MEDYAYA YANSIMASI

Görüntülerde, tartışmanın büyümesiyle cipten inen sürücünün, çocuklarının gözü önünde babaya tokat attığı ve ardından hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması, kamuoyunda infiale yol açtı.

ADALET BAKANI VE İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN HIZLI ADIM

Olayın sosyal medyada gündem olmasının hemen ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya müdahil oldu. Bakan Tunç, O.C. hakkında gözaltı kararı verildiğini duyururken, Bakan Yerlikaya da şüphelinin kısa sürede yakalandığını bildirdi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

İŞTE O ÇOK KONUŞULAN ANLAR

MAHALLE SAKİNLERİ: "O ÇOCUĞUN YERİNE KENDİ ÇOCUĞUMUZU KOYUYORUZ"

Yaşanan olaya en sert tepkiyi ise mahalle sakinleri gösterdi. Mahallede yaşayan Abdullah Kurt, olayın bir babanın ve çocuğun psikolojisinde derin yaralar açacağını vurguladı. Kurt, "Bu tür şeyler kimliğimize, kültürümüze yakışmayan şeyler. O babanın yerine kendimizi, o çocuğun yerine kendi çocuğumuzu koyuyoruz. Topluma hiç yakışmayan şeyler. Umarım adalet de gereğini yapacaktır," diyerek tepkisini dile getirdi.

"ÖRNEK BİR BABAYDI"

Bir diğer mahalle sakini Mustafa Bal ise, tokat atılan babanın çocuklarına karşı olan hassasiyetine değindi. Bal, "Çocukların çantasını bile kendi taşıyan örnek bir babaydı. Hiçbir babaya, hele çocuğunun yanında el kalkmaması gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Bu üzücü olayın bir daha yaşanmamasını dilediğini ekledi.