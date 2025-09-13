Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için cenaze töreni düzenleniyor | Video

"HAMDİ KARDEŞİMİZ BİR FİKİR ADAMIYDI..."

Törene katılan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Değerli kardeşlerim şu anda musallada bulunan değerli dava ve yol arkadaşımız Hamdi kardeşimiz uzun bir süre gerçekten ağır bir hastalıkla imtihan oldu. Rabbim cennetiyle cemaliyle muamele etsin. Hamdi kardeşimiz bir fikir adamıydı. Yanımızda mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı ve bütün bu süre boyunca rahatsızlığı dönemi içerisinde işini aksattığına şahit olmadım. Son ana kadar vasiyetindeki anı öğrendiğimde çok daha da gerçekten Rabbim'e şu niyazda bulundum cennetiyle cemaliyle Peygamberimizin müsemma sancağı altında müşerref eyle…