Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için cenaze töreni düzenleniyor | Video

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan, "Hamdi kardeşimiz bir fikir adamıydı. Yanımızda mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı ve bütün bu süre boyunca rahatsızlığı dönemi içerisinde işini aksattığına şahit olmadım" ifadelerini kullandı. Hamdi Kılıç törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.