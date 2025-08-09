CHP'li belediye susuzluğa terk etmişti! Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: Çeşme'nin su hasreti bitiyor!
Cumhuriyet Halk Partili Çeşme Belediyesi, vatandaşı susuzluğa terk etti. Bölgede 25 Temmuz’dan itibaren Çeşme’de gece su kesintileri uygulamaya başlamıştı. Başlangıçta 7 saat olan kesinti, 31 Temmuz’da 10 saate yükseldi. Vatandaş duruma tepki gösterirken Çeşmelilere müjde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan geldi. Bakan Yumaklı, ""Çeşme'nin su hasreti bitiyor. DSİ olarak 1,7 milyar TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesini bugün hizmete alıyoruz" dedi.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesinin bugün hizmete alınacağını belirtti. Yumaklı, "Çeşme'nin su hasreti bitiyor. DSİ olarak 1,7 milyar TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesini bugün hizmete alıyoruz. Bu proje ile bugünden itibaren 3,7 milyon metreküp arıtılmış su artık Çeşme'ye ulaşacak. Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak. İzmir'e ve Çeşme'ye hayırlı olsun" dedi.