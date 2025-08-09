CHP'li belediye susuzluğa terk etmişti! Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: Çeşme'nin su hasreti bitiyor!

Cumhuriyet Halk Partili Çeşme Belediyesi, vatandaşı susuzluğa terk etti. Bölgede 25 Temmuz’dan itibaren Çeşme’de gece su kesintileri uygulamaya başlamıştı. Başlangıçta 7 saat olan kesinti, 31 Temmuz’da 10 saate yükseldi. Vatandaş duruma tepki gösterirken Çeşmelilere müjde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan geldi. Bakan Yumaklı, ""Çeşme'nin su hasreti bitiyor. DSİ olarak 1,7 milyar TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesini bugün hizmete alıyoruz" dedi.

CHP’li belediye susuzluğa terk etmişti! Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: Çeşme’nin su hasreti bitiyor!
Sesli dinlemek için tıklayınız
00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler
DHA

Cumhuriyet Halk Partili Çeşme Belediyesi, vatandaşı susuzluğa terk etti. Bölgedeki kuralık ve artan su talebi nedeniyle barajlarda su kalmazken, hiçbir yatırıma imza atmayan belediyeden su kesintisi kararı geldi.

CHP’li belediye susuzluğa terk etmişti! Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: Çeşme’nin su hasreti bitiyor!

Bölgede 25 Temmuz'dan itibaren Çeşme'de gece su kesintileri uygulamaya başlamıştı. Başlangıçta 7 saat olan kesinti, 31 Temmuz'da 10 saate yükseldi. Vatandaş duruma tepki gösterirken Çeşmelilere müjde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.

CHP’li belediye susuzluğa terk etmişti! Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: Çeşme’nin su hasreti bitiyor!

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesinin bugün hizmete alınacağını belirtti. Yumaklı, "Çeşme'nin su hasreti bitiyor. DSİ olarak 1,7 milyar TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesini bugün hizmete alıyoruz. Bu proje ile bugünden itibaren 3,7 milyon metreküp arıtılmış su artık Çeşme'ye ulaşacak. Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak. İzmir'e ve Çeşme'ye hayırlı olsun" dedi.

CHP’li belediye susuzluğa terk etmişti! Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: Çeşme’nin su hasreti bitiyor!

'SUYUMUZU KORUMAK ZORUNLULUKTUR'

Yumaklı ayrıca "İzmir'de yılda 68 milyon metreküp, yani İzmir'in 100 günlük ihtiyacı kadar su, maalesef vatandaşa ulaşamadan şebekede kayboluyor. Barajların kurak dönemlerde değerlendirilmesi gerekirken, yıl boyu kullanılması ve işletme programına uyulmaması, su sorununu daha da büyütüyor. Unutmayalım, her damla geleceğimizdir. Tüm belediyelerimizi, kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek için gerekli yatırımları yapmaya, su kaynaklarını doğru kullanarak işletme programlarına uymaya davet ediyorum. Suyumuzu korumak artık bir tercih değil, gelecek nesillerimiz için bir zorunluluktur" ifadelerine yer verdi.