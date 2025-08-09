CHP’li belediye susuzluğa terk etmişti! Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: Çeşme’nin su hasreti bitiyor!

'SUYUMUZU KORUMAK ZORUNLULUKTUR'

Yumaklı ayrıca "İzmir'de yılda 68 milyon metreküp, yani İzmir'in 100 günlük ihtiyacı kadar su, maalesef vatandaşa ulaşamadan şebekede kayboluyor. Barajların kurak dönemlerde değerlendirilmesi gerekirken, yıl boyu kullanılması ve işletme programına uyulmaması, su sorununu daha da büyütüyor. Unutmayalım, her damla geleceğimizdir. Tüm belediyelerimizi, kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek için gerekli yatırımları yapmaya, su kaynaklarını doğru kullanarak işletme programlarına uymaya davet ediyorum. Suyumuzu korumak artık bir tercih değil, gelecek nesillerimiz için bir zorunluluktur" ifadelerine yer verdi.