Dayakçı Başkanın dosyası kabarık çıktı: Zabıtayı sopayla döven Başkan ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor!

CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın sağlık sorunlarını gerçekçe göstererek parke taşı döşemek istemeyen zabıta memurları H.S.K. (34) ve C.E.Ç.'nin (42) üzerine yürüdüğü, C.E.Ç.'yi ise elindeki sopayla dövdüğü anlara ait görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekti. Başkan Hayla'nın mobbing yaptığı zabıta memurlarına moloz, inşaat, çöp ve çapalama gibi ağır işlerde çalıştırıldıklarını iddia edildi. İddiaları yalanlayan Başkan Hayla, "Bahse konu arkadaşları da orada güvenliği sağlasınlar diye görevlendirdim. Şiddet çözüm değil ama iş yapılan yere vardığımda zabıtaları göremeyince üzüldüm" diyerek kendisini savundu. Zabıtaları vazifeleri olmayan bir işi yapmaya zorlayan Başkan Hayla, siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütleri tarafından kınandı.