Dayakçı Başkanın dosyası kabarık çıktı: Zabıtayı sopayla döven Başkan ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor!
Denizli'de parke taşı döşemeyi sağlık sorunları nedeniyle kabul etmeyen zabıtayı, sopayla döven CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İlk döneminde hakkındaki cinayet soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan Başkan Hayla'nın geçtiğimiz yıl da bir personelinin boğazını sıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın sağlık sorunlarını gerçekçe göstererek parke taşı döşemek istemeyen zabıta memurları H.S.K. (34) ve C.E.Ç.'nin (42) üzerine yürüdüğü, C.E.Ç.'yi ise elindeki sopayla dövdüğü anlara ait görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekti. Başkan Hayla'nın mobbing yaptığı zabıta memurlarına moloz, inşaat, çöp ve çapalama gibi ağır işlerde çalıştırıldıklarını iddia edildi. İddiaları yalanlayan Başkan Hayla, "Bahse konu arkadaşları da orada güvenliği sağlasınlar diye görevlendirdim. Şiddet çözüm değil ama iş yapılan yere vardığımda zabıtaları göremeyince üzüldüm" diyerek kendisini savundu. Zabıtaları vazifeleri olmayan bir işi yapmaya zorlayan Başkan Hayla, siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütleri tarafından kınandı.
YENİ BİR ŞİDDET VİDEOSU GÜNDEME GELDİ
Şiddet uyguladığı zabıtalarla mahkemelik olan Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın sopalı dayak videonun medya organlarında yer almasının ardından 2024 yılında yaşanan başka bir şiddet olayının daha görüntüleri dolaşım atıldı. 31 Mart seçimlerinin hemen 10 gün sonrasına ait görüntülerde Başkan Hayla tarafından sözlü hakaretlere maruz kalmasının ardından oturduğu koltukta boğazı sıkılan personelinin, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü personeli S.S. olduğu ileri sürüldü. Önceki yönetim tarafından işe alındığı gerekçesiyle Başkan Hayla tarafından baskı altına alındığı iddia edilen S.S., işten çıkartılmasından bir süre sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
CHP'li belediye başkanı, taş döşemek istemeyen zabıtaları sopayla darbetti! O anlar kamerada | Video
DAYAKÇI BAŞKANIN DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Personeline yönelik iki ayrı şiddet görüntüsüyle tepkilerin odağı haline gelen Başkan Hayla'nın ilk başkanlığı döneminde anının bir cinayet soruşturmasına karıştığı ve bu yüzden görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.