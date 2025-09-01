Video Haber Zabıtayı sopayla döven CHP'li başkanın dosyası kabarık çıktı | Video
01.09.2025 | 16:17

Denizli'de parke taşı döşemeyi sağlık sorunları nedeniyle kabul etmeyen zabıtayı, sopayla döven CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İlk döneminde hakkındaki cinayet soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan Başkan Hayla'nın geçtiğimiz yıl da bir personelinin boğazını sıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın sağlık sorunlarını gerçekçe göstererek parke taşı döşemek istemeyen zabıta memurları H.S.K. (34) ve C.E.Ç.'nin (42) üzerine yürüdüğü, C.E.Ç.'yi ise elindeki sopayla dövdüğü anlara ait görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekti. Başkan Hayla'nın mobbing yaptığı zabıta memurlarına moloz, inşaat, çöp ve çapalama gibi ağır işlerde çalıştırıldıklarını iddia edildi. İddiaları yalanlayan Başkan Hayla, "Bahse konu arkadaşları da orada güvenliği sağlasınlar diye görevlendirdim. Şiddet çözüm değil ama iş yapılan yere vardığımda zabıtaları göremeyince üzüldüm" diyerek kendisini savundu. Zabıtaları vazifeleri olmayan bir işi yapmaya zorlayan Başkan Hayla, siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütleri tarafından kınandı.

Şiddet uyguladığı zabıtalarla mahkemelik olan Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın sopalı dayak videonun medya organlarında yer almasının ardından 2024 yılında yaşanan başka bir şiddet olayının daha görüntüleri dolaşıma atıldı. 31 Mart seçimlerinin hemen 10 gün sonrasına ait görüntülerde Başkan Hayla tarafından sözlü hakaretlere maruz kalmasının ardından oturduğu koltukta boğazı sıkılan personelinin, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü personeli S.S. olduğu ileri sürüldü. Önceki yönetim tarafından işe alındığı gerekçesiyle Başkan Hayla tarafından baskı altına alındığı iddia edilen S.S., işten çıkartılmasından bir süre sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Personeline yönelik iki ayrı şiddet görüntüsüyle tepkilerin odağı haline gelen Başkan Hayla'nın ilk başkanlığı döneminde anının bir cinayet soruşturmasına karıştığı ve bu yüzden görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

Başkan Hayla'nın görevden alınmasıyla sonuçlanan olay, 29 Haziran 2015 tarihinde yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kale İtfaiye Grubunda görevli itfaiye eri, evli bir çocuk babası Mehmet Ali Talay, otomobilinde tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayeti, sevgilisi olduğu ileri sürülen Kale Belediyesi zabıta görevlisi olarak çalışan N.Z. üstlendi. İlk ifadesinde itfaiye eri Talay'ın kendisiyle 8 ay boyunca zorla ilişkiye girdiğini belirten N.Z., "Yaşadıklarımı aileme anlatmakla tehdit edince öldürdüm" dedi. Tutuklanan N.Z., cezaevinde ifadesine değiştirip, cinayeti Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın işlediğini, tabancayı eline verip suçu üstlenmesini istediğini ileri sürünce, Başkan Hayla gözaltına alındı. Tutusuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Başkan Hayla, üzerine atılı suçlamadan beraat etse de; hakkında devam eden yargılamalar sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında görevinden uzaklaştırıldı.

