Denizli’de şiddetli sağanak: Ev ve alt geçitler sular altında kaldı!
Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonucu bazı alt geçit ve evleri su bastı. Alt geçitte araçların içerisinde mahsur kalanlar çevredekilerin yardımı sayesinde kurtarılırken, bölgede çalışma başlatıldı.
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sağanak sonucu YSE ve Fatih alt geçitleri suyla doldu. Alt geçitte mahsur kalan araçların içindekiler çevredekilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı.
Yaklaşık 1 saat süreyle trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kaldırımdaki ağaç hareket halindeki belediye otobüsünün üzerine devrildi.