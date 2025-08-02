Denizli’de şiddetli sağanak: Ev ve alt geçitler sular altında kaldı!

Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonucu bazı alt geçit ve evleri su bastı. Alt geçitte araçların içerisinde mahsur kalanlar çevredekilerin yardımı sayesinde kurtarılırken, bölgede çalışma başlatıldı.

Denizli’de şiddetli sağanak: Ev ve alt geçitler sular altında kaldı!
AA

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Denizli’de şiddetli sağanak: Ev ve alt geçitler sular altında kaldı!

Sağanak sonucu YSE ve Fatih alt geçitleri suyla doldu. Alt geçitte mahsur kalan araçların içindekiler çevredekilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı.

Denizli’de şiddetli sağanak: Ev ve alt geçitler sular altında kaldı!

Yaklaşık 1 saat süreyle trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kaldırımdaki ağaç hareket halindeki belediye otobüsünün üzerine devrildi.

Denizli’de şiddetli sağanak: Ev ve alt geçitler sular altında kaldı!

Yaralananın olmadığı olayda araçta hasar oluştu. Topraklık Mahallesi'nde rögarın taşması sonucu yolda su birikintisi oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Denizli’de şiddetli sağanak: Ev ve alt geçitler sular altında kaldı!

Belediye ekipleri, su basan bölgelerde çalışma başlattı.