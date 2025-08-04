Diyarbakır'da "aile meclisi" kararıyla cinayet: Yasemin Budak’ı akrabaları 10 yaşındaki çocuğun önünde...

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde "aile meclisi" kararıyla işlenen korkunç cinayet yürekleri dağladı. Yasemin Budak (45), akrabaları tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Eşi Şenol Budak, firari zanlıların hala yakalanmamasına tepki göstererek, "Bizi hala tehdit ediyorlar" ifadelerinde bulundu. İşte vahşetin detayları...

Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 12:21 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2025 13:01

Olay, 28 Haziran gecesi Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, genç bir erkeğin dayısının kızını kaçırması üzerine iki aile arasında husumet başladı. Husumetin büyümesiyle birlikte aile büyüklerinden oluşan bir "aile meclisi" kuruldu ve Yasemin Budak'ın öldürülmesi kararlaştırıldı. Gece saatlerinde iki araçla köye gelen saldırganlar, evine girmek üzere olan Yasemin Budak'a silahla ateş açtı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"BU BİR KADIN CİNAYETİDİR, BİLEREK YAPILDI!" Yasemin Budak'ın eşi Şenol Budak, olayı eşinin ailesinin planladığını öne sürdü: "Eşimi amcasının çocukları, kardeşleri, annesi, babası ve amcasının eşi organize bir şekilde öldürdü. Daha önce de bizi tehdit ettiler. 'Sizi öldüreceğiz' dediler. Gece saat 24.00'te iki arabayla köyümüze geldiler. Eşimle beraber eve giriyorduk, ben yukarı çıktım. O sırada silah sesini duydum. Aşağı indiğimde eşim vurulmuştu. Onlar ise arabaya binip kaçtılar."