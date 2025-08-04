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"Aile meclisi" kararıyla öldürülen Yasemin Budak'ın eşinden adalet çağrısı | Video

04.08.2025 | 12:19

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde "aile meclisi" kararıyla akrabaları tarafından öldürüldüğü ileri sürülen Yasemin Budak'ın eşi Şenol Budak, firari 2 şüphelinin de yakalanmasını isterken, "adalet" çağrısında bulunarak tehdit edildiklerini öne sürdü.

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İlçenin kırsal Başalan Mahallesi'nde bir gencin dayısının kızını kaçırmasıyla aileler arasında husumet başladı. İddiaya göre, husumetle birlikte tehditler sonrası aile meclisi kararıyla 28 Haziran'da Yasemin Budak (45), evine girerken aile fertleri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Budak, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yasemin Budak'ın eşi Şenol Budak, eşinin ailesi tarafından katledildiğini ileri sürdü. Budak, "Amcasının çocukları, annesi ve babası, amcasının eşi aile meclisi kurarak, öncede de bizi tehdit ederek, eşimi ve beni öldüreceklerini söyleyerek ve sonunda yaptılar. Gece saat 24.00'te iki arabayla karşı köyden bizim köye geldiler. Eve girerken beraberdik. Yukarı çıktım, silah sesiyle birlikte aşağı indim, arabalarını gördüm. Rahmetli eşimin kardeşleri, amcasının çocukları, eşimi vurarak kaçtılar. Bu kadın cinayetidir, bilerek işlenen bir şeydir" dedi.

Bu olayın birilerinin üzerine yıkılmaya çalışıldığını değerlendiren Budak, "Lütfen bize yardım edin. Bu bir kadın cinayetidir. Kendilerini aklamak için her türlü yola başvuruyorlar. Devletimiz şu anda 3 kişiyi yakalamış, 2 kişi de kaçak. Adım gibi emin o köyde onu saklıyorlar. Hala o canileri saklayan insanlar var" diye konuştu.

"Bu adamlar kaçak kaldıkça bizde huzursuz kalıyoruz" diyen Budak, "Bir dakika arayla yukarı çıkmasaydım beni de vuracaklardı. Bu olay böyle kapanmasın. Eşimi suçsuz, sebepsiz öldürdüler. Hem de 10 yaşındaki çocuğumun gözü önünde. Rahmetli eşim çocuğu iterken onu vurmuşlar. Mesaj yolluyorlar. 'kendi kızımızı öldürdük, onları da öldüreceğiz. Onlardan birini de öldürünce öyle teslim olacağız.' Bunları gören, duyan varsa lütfen devletimize bildirsin" şeklinde konuştu.

28 Haziran'da kırsal Başalan Mahallesi'nde bir otomobil ile evin önüne gelen 2 kişi, silahlı saldırıda bulundukları evde Yasemin Budak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklanmıştı. Firari 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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